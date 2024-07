Tour de France 2024 : un incendie et des fumées toxiques à Briançon, la course interrompue ?

Un incendie s'est déclaré dans la ville de Briançon qui accueille le Tour de France dans l'après midi.

La 4e étape du Tour de France 2024, particulièrement attendue avec son premier passage dans les Alpes avec notamment le col du Galibier, pourrait être perturbée par un incendie qui s'est déclaré dans la ville de Briançon, point de passage des coureurs du Tour de France aux alentours de 15h30.

Selon les informations sur place, une fumée potentiellement toxique se détacherait dans le secteur. Le maire de la ville a d'ailleurs réclamé le port du masque en déclenchant le Plan communal de sécurité. Une situation difficile à gérer pour les organisateurs du Tour. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise et la course devrait se dérouler normalement puisque la zone d'incendie semble être "loin" de la course. Les coureurs passeront à environ deux kilomètres du lieu du sinistre avant de se diriger vers les cols du Lautaret et du Galibier.