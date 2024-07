DIRECT. Tour de France 2024 : le jour de Mathieu van der Poel ? La 18e étape en live

12:45 - Le Groupama-FDJ frustrée

La formation de Marc Madiot n'a plus gagné sur le Tour depuis 2019, et pourtant, ce n'est pas les occasions qui manquent. Hier encore, Romain Grégoire était dans le premier coup de la journée, rejoint ensuite par Valentin Madouas. Pour le jeune Français, qui vient de prolonger avec la Groupama-FDJ, la victoire n'est plus très loin. "Ça fait plus de deux semaines qu'on va devant, l'état d'esprit est très bon chez Groupama-FDJ, mais il nous manque un petit cran, physique ou de réussite, pour obtenir cette victoire. On se doit d'essayer et de prendre des coups d'avance comme on l'a fait aujourd'hui (mercredi), et il y aura sûrement des ouvertures un jour ou l'autre."