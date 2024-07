Tour de France 2024 : Pogacar seul au monde, le classement final et le résumé

Tadej Pogacar a remporté son 3e Tour de France dimanche 21 juillet 2024 en écrasant la concurrence.

Pogacar et les autres. Cette édition du Tour de France a été un cavalier seul du Slovène, désormais triple vainqueur du Tour de France. Le coureur UAE a écrasé la concurrence, ne laissant que des miettesaux autres coureurs, s'imposant à 6 reprises dont le dernier chrono à Nice dimanche 21 juillet où il a collé plus d'une minute à Jonas Vingegaard pour le repousser à 6,17'' au général. "Je suis super content de remporter à nouveau le Tour de France après deux années difficiles. Cette fois, tout s'est déroulé à la perfection. C'est le premier Grand Tour où j'ai été en confiance chaque jour. J'avais eu un mauvais jour au Giro mais je ne dirai pas lequel" a expliqué Pogacar. "Dans chaque sport, dans chaque situation de vie, si quelqu'un gagne, il y a toujours de la jalousie, il y a toujours des haters. Si vous n'avez pas de haters, c'est que vous ne réussissez pas. Il y aura toujours des doutes, parce que le cyclisme a été très endommagé dans le passé, avant ma génération" a aussi expliqué le coureur face aux doutes des observateurs.

Le coureur de Visma Jonas Vingegaard n'a pas eu de bonne préparation pour ce Tour de France après sa grave blessure en début de saison sur le Tour du pays Basque. Il a même tenu tête à Tadej Pogacar en s'imposant au sprint devant le Slovène lors de la 11e étape. "Si vous m'aviez dit que j'allais finir deuxième il y a quatre mois, je vous aurais dit que c'était une défaite, mais après tout ce que j'ai traversé, c'est un peu comme une victoire pour moi. Faire deuxième du Tour de France et gagner une étape, c'est bien plus que ce que j'avais espéré. J'ai souffert ces trois dernières semaines, mais fort de ma famille et d'une super équipe, j'ai aussi vécu un superbe Tour de France" a lancé le Danois.

Pour Evenepoel, ce premier Tour de France est une réussite avec sa troisième place. S'il mesure le chemin qu'il lui reste pour remporter la Grande Boucle, le Belge a vu qu'il était capable de suivre à certains moments ces deux monstres. "3e de mon premier Tour de France, maillot blanc, victoire d'étape, je pense que je ne peux qu'être satisfait. Le niveau était très très élevé, Tadej Pogacar était dans un autre monde et puis avec Jonas il n'y avait pas un si gros écart entre nous" a expliqué le Belge.

Ce Tour de France aura également été une réussite pour Biniam Girmay. Triple vainqueur d'étape, le coureur est entré dans l'histoire en devenant le premier africain vainqueur d'une étape au sprint et surtout premier porteur du maillot vert de ce Continent. Les sprints justement auront également permis à Mark Cavendish de devenir le seul et unique détenteur de victoires avec 35 succès sur le Tour de France. Enfin, chez les Français, le clap de fin a été merveilleux pour Romain Bardet, vainqueur de la première étape et Maillot Jaune pour son dernier Tour de France. Anthony Turgis et Kevin Vauquelin, vainqueurs également, ont contribué à la belle perf des Français même si on regrettera l'absence d'un Français dans le top 10.

