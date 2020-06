Foot. Mercato : Hernandez vers le PSG, Ravanelli postule à l'OM

MERCATO - Selon la presse espagnole, le latéral gauche français Théo Hernandez pourrait s'engager au PSG lors de ce mercato d'été. Du côté de l'OM, l'ancien attaquant Fabrizio Ravanelli se verrait bien endosser le costume de directeur sportif. Découvrez l'actu des transferts en France.

Ravanelli se verrait bien revenir à Marseille Après le départ d'Andoni Zubizarretta, l'OM se cherche un nouveau directeur sportif, qui sera notamment chargé de gérer ce mercato d'été. Un poste qui semble intéresser l'Italien Fabrizio Ravanelli, qui déclare aujourd'hui, dans une interview accordée au Phocéen : "Oui, et c'est un poste qui m'intéresse, bien sûr, même s'il est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. Ce n'est un secret pour personne que l'OM reste toujours dans mon coeur (...) C'est un poste crucial dans un club qui doit être occupé par quelqu'un d'expérience, qui connait les réseaux du football international. Je suis issu de la Serie A et j'ai connu la France, la Premier League et même l'Écosse en tant que joueur. J'ai beaucoup de relations aujourd'hui dans le monde du football puisque je n'en suis jamais sorti. Il faut aussi avoir de bonnes relations avec l'extérieur, notamment les supporters, et c'est mon cas à l'OM". Theo Hernandez vers le PSG ? Le Paris Saint-Germain va se mettre en quête d'un nouveau latéral gauche durant ce mercato d'été puisque tout porte à croire que Layvin Kurzawa, en fin de contrat, ne sera pas conservé. Si les pistes d'Alex Telles (Porto) ou Tagliafico (Ajax) ont déjà fait l'objet de rumeurs, un autre nom a été évoqué hier, en Espagne : celui de Theo Hernandez, le latéral gauche français du Milan AC (22 ans). Selon la radio espagnole Onda Cero, le frère de Lucas Hernandez (Bayern Munich) serait "très proche" du PSG, même si le montant demandé pour le transfert (50 millions d'euros) pourrait faire traîner la transaction. Rennes séduit par Guirassy (Rennes) Le journal L'Equipe révèle dans son édition que du jour que le Stade Rennais, qui cherche à se renforcer sur le plan offensif lors de ce mercato, suivrait avec intérêt la piste menant à Serhou Guirassy (24 ans, Amiens, 9 buts en Ligue 1 cette saison). Le quotidien sportif indique que le club picard espère récupérer 20 millions d'euros en vendant son joueur cet été mais qu'une éventuelle transaction aura plus de chances de se conclure entre 10 et 15 millions, un montant dans les cordes des dirigeants bretons. Gueye ferme la aporte à un départ du PSG Idrissa Gueye, le milieu de terrain du PSG, a commenté certaines rumeurs le concernant, dans la presse sénégalaise. "J'ai l'habitude. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Au bout de six mois, on m'annonçait déjà à Chelsea (...) Tout se passe bien pour moi au club. Et il n'a jamais été question de départ. Leonardo ne m'a jamais parlé ni de transfert ni d'envie que je parte". Grbic intéressé par l'OM Auteur d'une superbe saison en Ligue avec Clermont (17 buts), le buteur autrichien Adrian Grbić est très convoité durant durant ce mercato. Son nom circule notamment à l'OM depuis plusieurs semaine. Si le principal intéressé avait évacué le sujet, au début du mois, dans un entretien accordé au quotidien La Montagne ("Forcément, cela fait plaisir car l’OM fait partie des clubs qui font rêver. Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi. Ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur"), son agent a rectifié le tir cette semaine en indiquant sur le site MaLigue2.fr : "les propos d’Adrian Grbic ont mal été interprétés, et il ne ferme aucunement la porte à l’OM". Deux nouveaux jeunes passent professionnels à Marseille L'OM compte également miser sur son centre de formation pour étoffer le groupe professionnel à l'occasion de ce mercato. Selon France Football, le club phocéen, qui a déjà fait signer un premier contrat professionnel aux défenseurs Aaron Kamardin et Richecard Richard (18 ans), il devrait en faire de même dans les prochains jours avec les milieux de terrain Cheick Souaré (17 ans) et Nassim Ahmed (19 ans), ainsi qu'avec l'attaquant Yacine Ressa (19 ans).

Le point sur le mercato par club

Le Paris-Saint-Germain a l'habitude d'être actif sur le terrain du mercato mais devrait se montrer plus prudent cet été, compte tenu du contexte économique global. Le club parisien a tout de même réalisé une première opération intéressante en levant l'option d'achat de l'attaquant argentin Mauro Icardi, prêté la saison dernière par l'Intermilan, en déboursant environ 60 millions d'euros. Le PSG suit d'autres pistes au poste de gardien de but n°2 (Reina, Donnarumma), à celui de défenseur latéral, à droite (De Sciglio, Marusic, Hakimi) comme à gauche (Tagliafico, Telles, T. Hernandez), à celui de milieu de terrain (Bennacer, Pellegrini) et à celui d'avant-centre (Aubameyang, Mertens...), puisque Edinson Cavani, en fin de contrat, devrait émigrer sous d'autre cieux. Par ailleurs, un nouveau défenseur central pourrait être engagé puisque le club a décidé de ne pas conserver Thiago Silva, qui arrive en fin de contrat.

Dans le sens des arrivées, l'une des priorités du mercato de l'Olympique de Marseille, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, est le recrutement d'un attaquant d'envergure. Les dirigeants de l'OM ont semble-t-il jeté leur dévolu sur Mbaye Niang mais si l'attaquant sénégalais, qui est encore sous contrat avec le Stade Rennais, serait séduit par l'idée de rejoindre le club olympien, le plus dur reste à faire dans ce dossier : trouver un terrain d'entente financier avec les décideurs du club breton.

Dans le sens des départs, le marché sera également animé à Marseille puisque l'OM a besoin d'argent, et donc de vendre. Morgan Sanson, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, qui disposent de belles valeurs marchandes, ne seront ainsi sans doute pas retenus en cas d'offre convaincante. Cela pourrait également être le cas d'éléments en manque de temps de jeu comme Valère Germain ou Maxime Lopez.

Pour ce mercato d'été, l'OL et son nouveau responsable du recrutement, Bruno Cheyrou, se sont fixés plusieurs priorités. Ce dernier a confirmé récemment que les Gones chercheraient à attirer un nouveau défenseur central (les noms de Mamadou Sakho, Samuel Gigot et Maxence Lacroix sont notamment murmurés), mais aussi qu'ils chercheraient à favoriser l'émergence de jeunes joueurs talentueux, issus du centre de formation. "Comme je l'ai expliqué à Juninho (le directeur sportif) ou au président Aulas, je ne suis pas là afin de recruter pour recruter, a récemment indiqué Cheyrou sur l'antenne d'OL TV. Si on a une génération 2002 ou 2004 hyper talentueuse d'où sortent 6 ou 7 joueurs, bien sûr que je voudrais qu'elle soit valorisée". Par ailleurs, Lyon a levé l'option d'acaht de l'attaquant Karl Toko-Ekambi, et pourra également compter sur le buteur Tino Kadewera, recruté l'hiver dernier puis prêté dans la foulée au Havre, dans son club formateur.

Au rayon des départs, le milieu de terrain Houssem Aouar et l'attaquant Moussa Dembélé semblent être les principaux candidats à un transfert, dans la mesure où le produit de leurs ventes pourrait permettre à Lyon de se renforcer sur le plan quantitatif.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dans les autres clubs français, la tendance devrait également être a dégraissage pour tenter d'amortir la perte financière de la saison, stoppée en mars. Du côté des recrutements, il s'agira sans doute de réaliser des "bons coups" en se tournant notamment vers le marché franco-français, en étant à l'affût des joueurs en fin de contrats et des éléments prometteurs issus de la Ligue 2. Quelques clubs se sont déjà activés, avec notamment l'arrivée du défenseur Jean-Charles Castelleto (25 ans, fin de contrat à Brest) dans les rangs du FC Nantes, celle du milieu de terrain Jean-Philippe Krasso (Epinal) à l'AS Saint-Etienne, ou encore le recrutement définitif de Kevin N'Doram (Monaco) par le FC Metz.