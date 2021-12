Ligue des Champions UEFA : Real - PSG, Chelsea - Lille... Le calendrier des huitièmes

Ligue des Champions UEFA. Suite à un double tirage au sort, les affiches et le calendrier des huitièmes de finale de la Ligue des champions sont connus.

[Mis à jour le 14 décembre à 11h02] Effectué lundi 13 décembre, le tirage au sort de la Ligue des champions 2021 a été particulièrement chaotique avec un double tirage suite à des problèmes "techniques" selon l'UEFA. Si dans un premier temps le tirage offrait des retrouvailles entre le PSG et Manchester United avec un duel très alléchant entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le second est encore plus alléchant avec le Real Madrid de Karim Benzema. En revanche, chance ou malchance, Lille a tiré à deux reprises les Blues de Chelsea. Une affiche "magnifique" selon Jocelyn Gourvennec. Voici toutes les affiches et les dates des rencontres :

Matchs aller

Mardi 15 février

PSG - Real Madrid à 21h

Sporting - Manchester City à 21h

Mercredi 16 février

Salzbourg - Bayern Munich à 21h

Inter - Liverpool à 21h

Mardi 22 février

Chelsea - Lille à 21h

Villarreal - Juventus à 21h

Mercredi 23 février

Atlético - Manchester United

Benfica - Ajax Amsterdam

Matchs retour

Mardi 8 mars

Bayern Munich - Salzbourg à 21h

Liverpool - Inter à 21h

Mercredi 9 mars

Real - PSG à 21h

Manchester City - Sporting à 21h

Mardi 15 mars

Manchester United - Atlético à 21h

Ajax - Benfica

Mercredi 16 mars

Juventus - Villarreal

Lille - Chelsea

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Manchester City 12 6 4 2 0 18 10 8 2 PSG 11 6 3 1 2 13 8 5 3 Leipzig 7 6 2 3 1 15 14 1 4 Bruges 4 6 1 4 1 6 20 -14 Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Liverpool 18 6 6 0 0 17 6 11 2 Atlético 7 6 2 3 1 7 8 -1 3 Porto 5 6 1 3 2 4 11 -7 4 Milan AC 4 6 1 4 1 6 9 -3 Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Ajax 18 6 6 0 0 20 5 15 2 Sporting Portugal 9 6 3 3 0 14 12 2 3 Dortmund 9 6 3 3 0 10 11 -1 4 Besiktas 0 6 0 6 0 3 19 -16 Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Real Madrid 15 6 5 1 0 14 3 11 2 Inter 10 6 3 2 1 8 5 3 3 Tiraspol 7 6 2 3 1 7 11 -4 4 Shakhtar 2 6 0 4 2 2 12 -10 Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Bayern 18 6 6 0 0 22 3 19 2 Benfica 8 6 2 2 2 7 9 -2 3 Barcelone 7 6 2 3 1 2 9 -7 4 Dynamo Kiev 1 6 0 5 1 1 11 -10 Classement Groupe F Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Manchester United 11 6 3 1 2 11 8 3 2 Villarreal 10 6 3 2 1 12 9 3 3 Atalanta 6 6 1 2 3 12 13 -1 4 Young Boys 5 6 1 3 2 7 12 -5 Classement Groupe G Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Lille 11 6 3 1 2 7 4 3 2 Salzbourg 10 6 3 2 1 8 6 2 3 Séville 6 6 1 2 3 5 5 0 4 Wolfsburg 5 6 1 3 2 5 10 -5 Classement Groupe H Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Juventus 15 6 5 1 0 10 6 4 2 Chelsea 13 6 4 1 1 13 4 9 3 Zénith 5 6 1 3 2 10 10 0 4 Malmö 1 6 0 5 1 1 14 -13

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.