"DIRECT. Ballon d'Or 2022 : classement complet, hommages... Les images de la cérémonie"

BALLON D'OR. Karim Benzema sur le toit du monde. Lundi 17 octobre, le Français a été sacré Ballon d'Or 2022, devenant le cinquième tricolore de l'histoire à obtenir ce graal.

10:52 - "Bienvenue au club" lance Kaka Le Brésilien, ancien joueur du Real Madrid et Milan AC et surtout ancien Ballon d'Or, a félicité l'international français pour son sacre. "Félicitations pour cet honneur bien mérité, mon ami Benzema! Bienvenue dans l'équipe."

10:40 - Les félicitations de Mbappé Si on a pas senti un Kylian Mbappé très concerné par la cérémonie du Ballon d'Or, l'attaquant a tout de même félicité "son frérot" Karim Benzema pour ce sacre au Ballon d'Or 2022.

Quel est le classement du Ballon d'Or 2022 ? C'est fait ! Karim Benzema a été sacré Ballon d'Or 2022 et devient le 5e joueur français de l'histoire titré après Papin, Zidane, Platini et Kopa, voici le classement complet : 1er : Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

2e : Sadio Mané (SEN/Liverpool / Bayern Munich)

3e : Kevin De Bruyne (BEL/Man City)

4e : Robert Lewandowski (POL/ FC Barcelone)

5e : Mohamed Salah (EGY/LIV)

6e : Kylian Mbappé (FRA/PSG)

7e : Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)

8e : Vinicius Jr (BRE/ Real Madrid)

9e : Luka Modric (CRO/ Real Madrid)

10e : Erling Haaland (NOR/Dortmund/ Manchester City)

11e : Son Heung-min (CDS, Tottenham)

12e : Riyad Mahrez (ALG, Manchester City)

13e : Sébastien Haller (CIV, Ajax puis Borussia Dortmund)

14e ex-aequo : Fabinho (BRE, Liverpool)

14e ex-aequo : Rafael Leao (POR, AC Milan)

16e : Virgil Van Dijk (HOL, Liverpool)

17e ex-aequo : Casemiro (BRE, Real Madrid)

17e ex-aequo : Luis Diaz (COL, FC Porto puis Liverpool)

17e ex-aequo : Dusan Vlahovic (SER, Fiorentina puis Juventus)

20e : Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United)

21e : Harry Kane (ANG, Tottenham)

22e ex-aequo : Trent Alexander-Arnold (ANG, Liverpool)

22e ex-aequo : Phil Foden (ANG, Manchester City)

22e ex-aequo : Bernardo Silva (POR, Manchester City)

25e ex-aequo : Antonio Rüdiger (ALL, Chelsea puis Real Madrid)

25e ex-aequo : Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig)

25e ex-aequo : Darwin Nunez (URU, Benfica puis Liverpool)

25e ex-aequo :Mike Maignan (FRA, AC Milan)

25e ex-aequo : Joshua Kimmich (ALL, Bayern Munich)

25e ex-aequo : Joao Cancelo (POR, Manchester City)

10:26 - Vidéo : les images de la remise du trophée Vous l'avez loupé (j'en doute), mais voici les images de la remise du Ballon d'Or 2022 à Karim Benzema par la légende française Zinedine Zidane.

10:13 - L'hommage de Owen "Un grand bravo Karim Benzema, a salué Michael Owen, lauréat du Ballon d'or en 2001 dans un tweet sur les réseaux sociaux après la cérémonie. "Le candidat hors concours absolu cette année. Bien mérité."

10:00 - Les explications du Ballon d'Or du peuple "Le Ballon d’or du peuple? C’est juste par rapport à d’où je viens, par rapport à tous mes fans. Ils y ont participé en me poussant toujours un peu à chaque fois, en me soutenant dans tous les moments. Donc j’ai envie de partager ce trophée avec eux car j’aime le partage et parce qu’eux le méritent aussi" a expliqué le Français à l'issue de la cérémonie du Ballon d'Or.

09:47 - Kevin De Bruyne : "Karim, c'est l'humilité" "Je ne sais pas ce qu'il me manque. J'essaye juste de jouer au football. Je suis très heureux. Etre troisième au monde c'est une bonne chose pour moi. Pour Karim c'est l'humilité. Il joue pour le jeu et pour l'équipe. C'est comme cela que j'aime bien le jeu" a lancé Kevin De Bruyne après la cérémonie, lui qui est classé 3e de ce Ballon d'Or 2022.

09:34 - La réaction de Le Graët (2/2) "Il n’a cessé de progresser durant sa carrière et c’est un autre de ses mérites que d’être aujourd’hui un leader indiscutable. Ce qu’il réalise depuis treize ans dans l’un des plus grands clubs du monde est unique et sa longévité au plus haut niveau est exemplaire. Je ne peux m’empêcher d’être heureux également pour Lyon qui l’a vu grandir et d’associer plus largement ce Ballon d’Or à la qualité de la formation française et du football français qui travaillent bien" a terminé le président de la FFF, sous pression depuis plusieurs semaines après les polémiques.

09:22 - La réaction de Le Graët (1/2) Je suis vraiment très heureux pour Karim qui mérite amplement ce Ballon d’or. Cette distinction vient récompenser sa merveilleuse saison mais surtout célébrer le talent d’un des plus grands attaquants du monde et de l’histoire du football français au côté de Kopa, Platini, Papin et Zidane, a estimé le patron de la FFF via un communiqué après la cérémonie du Ballon d'Or. Karim est un attaquant hors norme, qui peut faire la différence à tout moment sur son talent pur, un geste, une inspiration mais c’est aussi un joueur au service du collectif, qui sait s’effacer pour faire marquer"

09:07 - Le tweet d'Emmanuel Macron et la réponse de Benzema Emmanuel Macron a réagi sur Twitter juste après le sacre de Karim Benzema, Ballon d'Or 2022. " KB9. Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l'Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim Benzema ramène un nouveau Ballon d'or à la France. Félicitations à lui !" a tweeté le président de la République. Karim Benzema lui a répondu : "Déjà, merci au président, ça fait plaisir. Quand je joue au foot, je ne rentre pas sur le terrain en me disant que je dois plaire à untel ou untel. Je veux donner des émotions aux gens. Si j’y arrive, ça me donne encore plus de force. Si je n’y arrive pas, je regarde ce qu’il faut faire pour y arriver. Mais ça reste du sport. C’est un spectacle. Quand je suis sur un terrain c’est comme quand j’étais petit, c’est juste qu’il y a des règles, mais c’est la même chose. Ce que je sais, c’est qu’aujourd’hui les gens sont fiers de moi. C’est pour ça que c’est aussi leur Ballon d’or."

08:55 - "Immense fierté" pour Aulas "C'est une immense fierté avec beaucoup d'émotion, parce que Karim est un enfant de l'OL. C'est un enfant que l'on a vu grandir et que l'on a vu s'épanouir. On l'a vu réussir pratiquement tout ce qu'il a entrepris. Et puis c'est pour nous, qui l'avons non seulement embauché puisque ses premiers contrats, il les a signés avec nous, une fierté. Une fierté empreinte d'un message, celui de l'exemplarité, parce qu'avoir un jeune comme Karim qui ne fait que deux clubs dans toute sa carrière..." a lancé l'ancien président de Karim Benzema.

08:40 - Bientôt la retraite pour Benzema après son Ballon d'Or ? "Je ne sais pas combien de temps encore, quand je me lèverai le matin et que ça deviendra dur d’aller à l'entraînement. Là je me dirais 'j’arrête'. Mais là, je me lève et j’ai envie de m’entraîner. Gagner le deuxième? J’en ai déjà un. C'est beaucoup de travail et de sacrifice, il faut rentrer à la maison tranquille. Il faut continuer à être bon sur le terrain, mais il y a le temps de penser à d’autres Ballons d’or" a expliqué le Français en conférence de presse après ce Ballon d'Or.

08:25 - Alexia Putellas : "C'est magique" Triomphant une deuxième fois en deux ans au Ballon d'Or féminin, l'Espagnole entre dans l'histoire. "Je suis ravie d'être là. C'est magique ! Avec le premier j'ai découvert ce que c'était que le Ballon d'Or. L'avoir à nouveau aujourd'hui, ça me rend unique. L'objectif maintenant, c'est de me remettre en forme, me remettre à niveau, voire mieux car je ne veux pas dire adieu à tout ça."

08:10 - Video : le discours de Benzema Retrouvez l'intégralité du discours de Karim Benzema en vidéo après son sacre au Ballon d'Or 2022.

07:53 - Après le Ballon d'Or, la Coupe du monde ? C'est en tout cas le souhait du Français après la cérémonie du Ballon d'Or 2022 et son sacre. "Les promesses à ma mère ont été tenues, c’est pour ça que je suis très fier. J’ai toujours de l'ambition, j’aimerais gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France. Ce sont des choses qui restent. C’est un objectif: aller au Mondial et tout faire pour le gagner."