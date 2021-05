Equipe de France : date, heure, TV… Tout savoir de la liste des 26 de Deschamps pour l'Euro 2021

EQUIPE DE FRANCE. La liste des 26 joueurs de l'équipe de France sélectionnés pour l'Euro 2021 de foot sera communiquée ce mardi par Didier Deschamps, qui devrait également livrer une liste de suppléants. A quelle heure et sur quelle chaîne voir l'annonce en direct ? Quelle sera la composition probable du groupe ? Le point.

[Mis à jour le 17 mai 2021 à 17h26] A moins d'un mois de l'Euro 2021 de football, qui débutera le 11 juin prochain, l'équipe de France entre dans le vif du sujet ce mardi, avec l'annonce par Didier Deschamps des joueurs retenus pour la compétition. Le sélectionneur des Bleus devait initialement, comme tous ses homologues étrangers, préparer une liste de 23 noms mais l'UEFA a finalement décidé, compte tenu du contexte sanitaire, de modifier son règlement et d'autoriser chaque nation à dresser une liste de 26, afin de permettre à chacune d'entre elles de pouvoir faire face aux risques de contamination au Covid-19 et d'éventuelle mise en quarantaine d'un membre du groupe. Pour se prémunir encore davantage des éventuels soucis physiques de son effectif, le patron des Bleus annoncera également une liste de suppléants (probablement une dizaine de joueurs), qui ne débuteront pas la préparation avec les 26 sélectionnés mais qui pourront être rappelés à tout moment jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi du premier match de l'équipe dans cet Euro 2021, prévu le mardi 15 juin à 21h.

Le timing de l'annonce de cette liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro 2021 est calé depuis plusieurs semaines et reste assez fidèle aux habitudes de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe communiquera donc les noms des heureux élus ce mardi 17 mai 2021, soit quelques jours avant la fin de saison des clubs et environ un mois avant le début de la compétition. L'horaire exact de la prise de parole de Deschamps a été fixé à 20h20, au beau milieu des journaux TV et donc à une heure de très grande écoute.

L'annonce de la liste des 26 Bleus retenus pour représenter l'équipe de France à l'Euro bénéficiera en effet d'une double diffusion en clair et en direct à la télévision, sur TF1 et M6, deux des diffuseurs français de ce championnat d'Europe de foot. Concrètement, chaque chaîne déroulera d'abord son bulletin d'information puis laissera la parole à Didier Deschamps, qui s'exprimera en duplex, depuis le siège de la Fédération française de football (FFF). Le sélectionneur expliquera ensuite ses choix en répondant aux questions de deux journalistes, en l'occurrence Nathalie Iannetta (TF1) et Marie Portolano (M6).

Le rassemblement de novembre dernier et celui du mois de mars 2021 ont permis à Didier Deschamps de faire avancer sa réflexion concernant la constitution de sa liste des 26. Des aléas (blessures, méformes) peuvent certes encore survenir d'ici le début de l'Euro mais des tendances se sont dessinées. Chez les gardiens de but, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Mike Maignan ne semblent pas pouvoir être inquiétés. Du côté des défenseurs, le seul véritable suspense semblait concerner le poste de deuxième latéral droit derrière Benjamin Pavard, avec une incertitude entre Léo Dubois et Ferland Mendy. Le passage à une liste de 26 noms et la récente blessure au tibia du second nommé devrait régler l'affaire? Un autre joueur capable d'évoluer sur le côté pourrait toutefois être appelé (Djibril Sidibé ? Nordi Mukiele ?). Au milieu de terrain, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot semblent partants certains. Corentin Tolisso, qui a fait récemment son retour les terrains après avoir été blessé pendant trois mois, devrait aussi être là. Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga, Moussa Sissoko et Tanguy Ndombele postulent notamment aux places restantes. Sur le front offensif, Mbappé, Coman, Griezmann, Giroud et Martial pourraient être accompagnés par Ousmane Dembélé, qui a marqué des points lors du rassemblement de mars. Wissam Ben Yedder, Thomas Lemar, voire Marcus Thuram ou Nabil Fekir sont également candidats. La liste des 26 possible de l'équipe de France pour l'Euro 2021 :