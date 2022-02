Coupe de France : heure, chaîne TV... Le programme des quarts de finale

COUPE DE FRANCE. Début des quarts de finale de Coupe de France ce mardi avec l'AS Monaco qui reçoit Amiens. Autres affiches au programme : une confrontation entre clubs de N2 et un attractif Nice-OM. En clôture, Nantes recevra Bastia.

[Mis à jour le 7 février 2022 à 12h20] Le PSG éliminé, la 105e édition de la Coupe de France va avoir un nouveau vainqueur depuis 2019 et le triomphe de Rennes. Quatre clubs de Ligue 1, deux de Ligue 2 et deux équipes de Nationale 2 sont encore en lice. Au programme dans ces quarts de finale : un alléchant Nice-Marseille et une confrontation entre Bergerac et Versailles, les deux clubs de Nationale 2. Les quarts de finale commencent dès ce mardi avec l'AS Monaco qui reçoit Amiens. Finaliste en 2021, l'ASM a l'occasion de remporter sa sixième Coupe de France. Parmi les autres affiches, les deux clubs de N2, Bergerac et Versailles se rencontreront pour obtenir une place en demi-finale. Nantes recevra ce jeudi le club corse de Bastia.

Choc en perspective dans ces quarts de finale : Nice-Marseille. Sans ses supporters privés de déplacement, l'OM se déplace ce mercredi chez son voisin niçois qui a éliminé le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Suspendu, Boubacar Kamara ne sera pas de la partie. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont l'occasion de remporter leur premier titre depuis 2012 et la Coupe de la Ligue. Trois fois vainqueurs de la Coupe de France, l'OGC Nice peut remporter, si les joueurs de Christophe Galtier vont au bout, son premier trophée depuis 1997 et... une Coupe de France.

Les rencontres de la Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévision diffusera également quelques rencontres. Pour l'heure, nous nous connaissons pas encore la programmation TV des quarts de finale.