Coupe de France : résultats et programme des 16e de finale

COUPE DE FRANCE. L'exploit des 32e est à mettre à l'actif de Linas Montlhéry, tombeur d'Angers alors que les cadors se sont qualifiés assez facilement.

[Mis à jour le 20 décembre 2021 à 08h58] L'entrée en lice des clubs de Ligue 1 a réservé quelques surprises dans ces 32e de finale de la Coupe de France. Si le spectacle a été une nouvelle fois désolant dans les tribunes lors de la rencontre entre le Paris FC et Lyon, les cadors du championnat de France n'ont pas tremblé puisque Paris, Marseille, Lille, Rennes ou encore Monaco se sont qualifiés pour les 16e de finale. En revanche, deux se sont pris les pieds dans le tapis, Metz et Angers, défaits par Bergerac et Linas Montlhéry.

Voici tous les résultats des 32e de finale de la Coupe de France avec l'exploit de Linas Monthléry, club de N3, vainqueur du SCO d'Angers.

Valenciennes - Strasbourg 0 - 1

0 - 1 Paris FC - Lyon (reporté)

Panazol - Vitré 1 - 1 (3 tab 4)

1 - 1 (3 tab 4) Toulouse - Nimes 4 - 1

- Nimes 4 - 1 Hauts Lyonnais - Bastia SC 1 - 3

1 - 3 Troyes - Nancy 1 - 1 (2 tab 4)

1 - 1 (2 tab 4) Sarre-Union - Versailles 0 - 1

0 - 1 Guingamp - Amiens SC 2 - 3

2 - 3 Sochaux - Nantes 0 - 0 (4 tab 5)

0 - 0 (4 tab 5) Jura Sud - St Denis 5 - 2

- St Denis 5 - 2 Créteil - Venissieux FC 3 - 0

- Venissieux FC 3 - 0 Chemin bas d Avignon - Clermont 0 - 4

0 - 4 Quevilly-Rouen - Laval 1 - 1 (4 tab 2)

- Laval 1 - 1 (4 tab 2) Cannes - Dijon 1 - 1 (3 tab 2)

- Dijon 1 - 1 (3 tab 2) Thaon - Beauvais 3 - 3 (4 tab 2)

- Beauvais 3 - 3 (4 tab 2) Lille - Auxerre 3 - 1

- Auxerre 3 - 1 Rennes - Lorient 1 - 0

- Lorient 1 - 0 Poitiers - Lens 0-1

0-1 Red Star FC - Monaco 0-2

0-2 Lyon La Duchere - Saint-Etienne 0-1

0-1 Marseille - Cannet-Rocheville 4-1

- Cannet-Rocheville 4-1 Bergerac - Metz 0-0 (5 tab 4)

- Metz 0-0 (5 tab 4) Wasquehal - Vannes 0-4

0-4 Linas-Montlhéry - Angers 2-0

- Angers 2-0 Andrézieux - Montpellier 0-1

0-1 Reims Sainte Anne - Reims 0-1

0-1 Bordeaux - Jumeaux de M'Zoisia 10-0

- Jumeaux de M'Zoisia 10-0 Dinan Lehon - Brest 0-0 (sp)

Chauvigny - C'Chartres 2-1

- C'Chartres 2-1 Montauban - La Roche VF 1-2

1-2 Cholet - Nice 0-1

0-1 Feignies Aulnoye - Paris SG 0-3

Voici le tirage au sort complet des 16e de finale de la Coupe de France (les affiches, les dates, les heures et les chaînes de diffusion seront communiquées plus tard) :

OGC Nice - Paris FC ou Olympique Lyonnais

AS Cannes (N3) - Toulouse (L2)

Linas Monthléry (N3) - Amiens (L2)

FC Bergerac Périgord (N2) - Créteil (National)

AS Nancy Lorraine (L2) - Stade Rennais (L1)

FC Versailles 78 (N2) - La Roche Vendée (N3)

Stade Brestois (L1) - Girondins de Bordeaux (L1)

US Chauvigny (N3) - Olympique de Marseille (L1)

SC Bastia (L2) - Clermont Foot 63 (L1)

ES Thaon (N3) - Stade de Reims (L1)

Jura Sud Foot (N2) - AS Saint-Etienne (L1)

Montpellier HSC (L1) - RC Strasbourg Alsace (L1)

Feignies Aulnoye (N3) ou PSG (L1) - Vannes OC (N2)

AS Vitré (N2) - FC Nantes (L1)

Quevilly Rouen Métropole (L2) - AS Monaco FC (L1)

RC Lens (L1) - LOSC Lille (L1)

Les prochains tours de la Coupe de France :

8e de finale : 29 et 30 janvier 2022

Quarts de finale : 9 février 2022

Demi-finales : 2 mars 2022

Finale : 8 mai 2022

Les rencontres de la Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévision diffusera également quelques rencontres.