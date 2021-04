"Real - Liverpool : Madrid prend une option avant le retour, le résumé du match"

REAL - LIVERPOOL 2021. Le Real Madrid prend une option pour la demi-finale de la Ligue des champions. Les hommes de Zinedine Zidane l'ont emporté dans ce match 3 buts à 1 face à Liverpool grâce notamment à un doublé de Vinicius. Le match retour aura lieu mercredi prochain. Retrouvez le résumé de la rencontre.

23:45 - Les Reds ont fait pâle figure Dans l'ambiance feutrée du stade Alfredo-Di-Stefano, le Real Madrid s'est offert une victoire (3-1) sur un adversaire malade depuis de longs mois. Liverpool, puisque c'est de lui dont il s'agit, a répété, ce soir, les mêmes erreurs qui lui ont coûté bien des points en Premier League cette saison. Face à Leipzig, au tour précédent, les Reds n'ont pas affiché les mêmes carences que ce soir. Tout du moins, elles n'ont pas été aussi flagrantes que face à ce Real-ci. Une première fois d'abord. Vinicius, sur une passe splendide de Toni Kroos, s'est joué de la défense centrale anglaise, trop laxiste, pour tromper Alisson et ouvrir le score. Une seconde fois, enfin. Sur un nouveau long ballon de Kroos, Alexander-Arnold vient défendre de la tête en remettant la balle derrière ses deux axiaux. L'opportunité était trop belle pour Asensio : 2-0. Klopp avait peut-être envie de sortir toute son équipe, au vu de la prestation, mais c'est Naby Keita qui en a fait les frais. Le Guinéen fut remplacé par Thiago Alcantara 5 minutes avant la pause. La rentrée de l'ancien du Bayern a été plutôt bien inspiré. Il a permis à son équipe de retrouver, en début de seconde période, un rythme inexistant en première. Les Reds vont même réduire l'écart grâce à Salah suite à un joli travail de Wijnaldum. Liverpool se met à rêver d'une remontada ? Pas si vite. Le Real ne s'est pas endormi. Et même si les débats se sont équilibrés, les Merengue ont profité une dernière fois de la porosité de la défense anglaise. Sur un joli mouvement entre Benzema et Modric, Vinicius est trouvé par le Croate et s'offre un doublé. Voulu ou pas, les hommes de Zidane ne vont ensuite plus beaucoup voir le ballon et le laisseront progressivement aux Reds. Mais les Anglais n'en feront rien. Le Real s'impose finalement 3 buts à 1. "Il faudra faire autre chose choses que des petites passes au retour", a soupiré Jurgen Klopp après la défaite de ses hommes. Certains ont perdu de leur éclat et Liverpool peine à s'en relever.

23:20 - Klopp : "Faire autre chose que des petites passes" Jurgen Klopp s'est arrêté au micro de RMC Sport et n'a pas été tendre avec ses joueurs. "C'est le miroir de notre saison, a-t-il expliqué. On aura rarement aussi mal joué que lors de la première période. On perdait trop vite le ballon alors que notre pressing était bon. Dans le foot il y a beaucoup d'erreurs donc c'est normal mais il faut perdre le ballon dans les bons endroits et ce n'a pas été le cas ce soir. On va quand même essayer de revenir au match retour en leur posant beaucoup plus de problème. Mais il faudra faire autre chose que des petites passes".

23:15 - Une seule frappe cadrée pour les Reds Les Reds sont passés à côté de leur rencontre et cela se voit dans les occasions ! Les hommes de Jurgen Klopp, après n'avoir pas frappé une seule fois en première période, n'auront cadré qu'une seule fois... sur le but de Salah. Le Real Madrid a quant à lui tiré 15 fois au but (contre 7) et cadré 7 fois pour, donc, 3 buts.

23:06 - La possession stérile de Liverpool Ce soir, Liverpool a eu plus de possession que le Real Madrid (54%-46%). Une statistique due à la volonté du Real Madrid de laisser à Liverpool le ballon pour procéder en contre après le 3-1. Cela n'a pas permis aux Reds de réduire une nouvelle fois l'écart.

22:58 - City s'est imposé à l'arraché face à Dortmund Dans l'autre match du soir, avant Bayern-PSG et Porto-Chelsea demain, Manchester City l'a emporté face au Borussia Dortmund dans les tous derniers instants 2-1.

22:52 - C'est terminé ! Il n'y aura finalement pas d'autres buts ! Le Real Madrid a tenu bon dans ces dernières minutes et l'emportent assez logiquement 3 buts à 1 ! Rencontre retour : mercredi prochain à Anfield !

22:48 - 4 minutes supplémentaires Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans ce Real - Liverpool ! Les Reds poussent !

22:46 - Fin de match haché Le rythme a quelque peu baissé d'intensité. Les Reds ont le ballon mais n'arrivent pas s'offrir une occasion. Le Real défend bas et joue avec le feu !

22:42 - Vinicius remplacé par Rodygo Le double-buteur de cette rencontre cède sa place à Rodry ! Il reste un peu plus de 5 minutes dans ce Real - Liverpool. Toujours 3-1 pour les hommes de Zinedine Zidane.

22:39 - Double changement pour Liverpool ! Nouveaux changements dans ce Real Madrid - Liverpool. Jurgen Klopp fait rentrer Shaqiri et Firmino à la place de Kabak et Jota. Fabinho redescend d'un cran et se positionne en défense centrale.

22:36 - Madrid subit Le Real Madrid est pour le moment sur la défensive et attend les Anglais. Les Reds ne sont pas dangereux, les hommes de Zidane tentent de procéder en contre.

22:31 - Du rythme ! Enfin ! La seconde période de ce Real - Liverpool est très rythmé ! Liverpool n'est pas aussi dominé qu'en première période mais sa défense est aux abois sur presque chaque offensive madrilène. Moins de 3 minutes après le deuxième but de Vinicius, le Real a failli plier définitivement ce match. Heureusement pour les hommes de Klopp, Asensio a mal joué le coup alors que Vinicius était tout seul dans l'axe sur un contre à 2 vs 1.

22:23 - DOUBLÉ DE VINICIUS !! LE GOOOOLLLL DE VINICIUS !!! Modric est trouvé par Benzema dans la surface ! Le Croate avance côté droit, passe pour Vinicius dans l'axe qui ne se pose pas de question ! Il frappe en première intention ! Le ballon passe entre les jambes de Kabak et trompe Alisson qui n'a pas les mains fermes sur ce coup-ci ! Ça fait 3-1 pour le Real Madrid face à Liverpool !

22:21 - L'énorme retour de Mendy !! QUEL RETOUR DE MENDY DEVANT MANÉ ! C'est l'un des meilleurs joueurs de ce Real Madrid - Liverpool !! Sur un bon travail de Jota, l'attaquant décale Robertson... qui centre pour Mané mais Ferland Mendy coupe la passe et met en corner !