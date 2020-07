Arsenal - Liverpool : compo, pronostic, diffusion TV... L'actu du match

Arsenal reçoit Liverpool, ce mercredi 15 juillet 2020, pour le compte de la 36e journée du championnat d'Angleterre de football. Quelle composition de départ préparent les deux deux entraîneurs ? Qui part favori ? A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ?

Englué à la neuvième place du classement, Arsenal a besoin d'une victoire, ce soir, face à Liverpool, déjà assuré du titre de champion, pour espérer encore à une qualification européenne pour la saison prochaine. Pour ce choc, Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, sera privé de Berndt Leno, Gabriel Martinelli et Calum Chambers, tous blessés. La compo probable d'Arsenal : Martinez - Mustafi, Luiz, Kolasinac - Soares ou Bellerin, Xhaka, Ceballos, Tierney - Saka, Lacazette, Aubameyang. Du côté des Reds, Jürgen Klopp, privé de Milner, Henderson et Matip, devrait bâtir sa composition de départ en 4-3-3. La compo probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Keita - Salah, Firmino, Mané.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si l'on se fie aux chiffres fournis par les principaux sites de paris en ligne, Arsenal ne part pas avec la faveur des pronostics : la cote de victoire des Gunners se situe ainsi à plus de 3,50 euros, tandis que celle attribuée au succès de Liverpool ressort à moins de 2 euros, et celle du résultat à environ 4 euros. Notez que pour voir le match en direct à la TV française, ce soir, à partir de 21h15 (heure française), plusieurs possibilités s'offrent à vous puisque la rencontre bénéficie d'une double diffusion, sur Canal+ et sur la chaîne RMC Sport 1. Pour les adeptes de la retransmission en streaming rendez-vous sur le site mycanal ou sur la plateforme Internet de RMC Sport. Dans tous les cas, l'accès au flux vidéo est réservé aux abonnés.