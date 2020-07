Real Madrid - Villarreal : Zidane et Benzema de nouveau sur le toit de la Liga ! Le résumé du match

23:27 - Le résumé du match

Le Real devait prendre un point pour être champion, le Real en a pris 3 face à Villarreal et obtient son 34e titre de champion d'Espagne. Dans un match parfaitement maitrisé, les Merengue se sont montrés très rapidement aux abords de la surface du sous-marin jaune avant l'ouverture du score de Benzema à la demi-heure de jeu. Le Français profitait d'un bon décalage de Modric après une récupération haute de Casemiro pour glisser la balle entre les jambes d'Asenjo (1-0, 29e). En seconde période, le Real était toujours très serein et gérait parfaitement la rencontre. Carvajal aurait pu doubler la mise assez rapidement à la suite d'une merveille d'ouverture de l'extérieur du pied de Modric mais Asenjo était vigilant sur sa ligne (54e). Le second but intervenait finalement à un quart d'heure de la fin sur un penalty. Après une percée incroyable, Sergio Ramos était déséquilibré dans la surface et obtenait le penalty. Le capitaine du Real se chargeait de le frapper mais réalisait une feinte en glissant le ballon à Karim Benzema. Penalty refusé car le Français était entré dans la surface avant le geste de Ramos. Pas très grave car l'arbitre décidait de refaire tirer ce dernier. Cette fois, Karim Benzema ne se faisait pas prier pour doubler la mise (2-0, 77e). Le score aurait pu être plus fleuve, mais la transversale de Kroos (81e) et le but refusé d'Asensio (95e) empêchaient cela. Villarreal aurait même pu mettre en danger les hommes de Zinedine Zidane en fin de match après une magnifique réduction du score d'Iborra (83e) mais Courtois sauvait la maison blanche à plusieurs reprises (92e et 93e) et offrait définitivement le titre au Real Madrid.