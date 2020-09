"Reims - PSG : Icardi enfin décisif, le match en direct"

REIMS - PSG. Mauro Icardi a donné l'avantage au PSG à Reims. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain, ce dimanche soir, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.

22:07 - Draxler écope d'un carton Julian Draxler se rend coupable d'une faute tactique grossière sur Mbuku, à une trentaine de mètres du but parisien. L'international allemand écope d'un carton jaune logique, le premier côté parisien.

22:04 - Aucun changement à la pause Les entraîneurs des deux équipes n'ont pas effectué de changement durant la mi-temps, même si plusieurs joueurs se sont échauffés à la pause et continuent même à le faire.

22:01 - ⏰ C'est reparti à Reims ! M. Buquet siffle le début de la seconde période entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain (0-1) ! Ce sont les Parisiens qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

21:53 - Le PSG gère bien son match Le Paris Saint-Germain a réalisé 45 bonnes premières minutes face au Stade de Reims et mène depuis la 9e minute, grâce au premier but de Mauro Icardi en Ligue 1 depuis le mois de février (0-1), sur un service idéal de Kylian Mbappé. Les Parisiens sont bien en jambes et le score aurait pu être bien plus lourd dans Rajkovic, encore impeccable dans le but rémois ce soir pour le moment.

21:45 - ⏰ C'est la pause à Reims ! M. Buquet siffle la fin de la première période entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain ! Grâce à un but de Mauro Icardi (9e), le PSG mène 1 but à 0.

21:42 - Quel slalom de Neymar ! Quelle action individuelle de Neymar ! Parti de son propre camp sur le côté gauche, le Brésilien emmène trois joueurs avec lui. Il élimine Foket d'un petit pont pour rentrer dans la surface avant d'éliminer Maresic et d'ouvrir son pied pour chercher le petit filet opposé mais le ballon fuit le cadre...

21:41 - Di Maria a du mal Angel Di Maria est un ton en-dessous de ses trois coéquipiers de l'attaque parisienne. L'ancien joueur du Real Madrid manque beaucoup de centres et de a du mal dans le dernier geste.

21:38 - Neymar frappe au-dessus Neymar prend ses responsabilités et se charge de ce coup franc mais le Brésilien envoie le ballon à deux bons mètres au-dessus du but gardé par Rajkovic.

21:37 - Bon coup franc à venir pour Paris Mauro Icardi est touché par El Bilal Touré au moment où il allait frapper à environ 25 mètres du but rémois et obtient un coup franc très intéressant pour le PSG.

21:34 - Cassama récolte le premier carton Après avoir laissé traîner son bras dans le visage de Neymar, Cassama récolte le premier carton jaune de cette rencontre. Cela semble mérité pour le milieu de terrain rémois.

21:30 - Paredes grimace Leandro Paredes est resté au sol quelques instants et grimace, alors qu'on vient d'atteindre la demi-heure. Marco Verratti est parti s'échauffer, au cas où l'Argentin ne pourrait pas continuer.

21:27 - Navas anticipe bien Valon Berisha a vu Foket demander le ballon sur son flanc droit, déserté par les Parisiens, mais le ballon est un peu long et Navas, qui avait tout vu, anticipe bien et récupère le cuir loin de son but.

21:24 - Le PSG continue de pousser Les Parisiens continuent d'attaquer sans cesse dans cette première période. Les Rémois doivent continuer à faire le dos rond et ensuite réussir à négocier un contre éventuel.

21:21 - Neymar s'en sort bien Neymar, après avoir récupéré un ballon dans ses 30 mètres, tente un petit pont audacieux sur Cassama et perd le ballon, mais M. Buquet a vu une faute sur le Brésilien. Peu évidente...