"LYON - OM : Marseille obtient un nul inespéré, le résumé du match"

LYON - MARSEILLE (1-1). Réduit à 10 dès la 12e minute de la rencontre, l'OM a réussi un petit exploit en s'offrant le match nul face à l'OL, ce soir, en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Aouar a répondu à Payet sur pénalty. Découvrez le résumé du match.

23:40 - Marseille, combatif, peut remercier la maladresse lyonnaise L'Olympique de Marseille s'offre donc un match nul très heureux, en clôture de cette 6e journée de Ligue 1. Tout avait bien commencé pour l'OM, pourtant très rapidement dominé dans la rencontre. Sur une passe de Thauvin, Dimitri Payet trompait Anthony Lopes du plat du pied (0-1, 16e). Marseille menait alors contre le cours du match mais voyait les difficultés s'accumuler. Dominés par Lyon, les hommes de Villas-Boas ont été réduits à 10 quelques minutes après l'ouverture du score. Payet, auteur d'une vilaine semelle sur Dubois a finalement été expulsé par l'arbitre après visionnage de la VAR. L'OL a alors tout fait pour revenir. Et c'est ce qu'il a fait grâce à Houssem Aouar. Ou plutôt Melvin Bard qui a su obtenir un pénalty après avoir été marché dessus par Alavaro Gonzalez. Le meneur de jeu lyonnais trompa ensuite Mandanda pourtant parti du bon côté (1-1, 28e). Aussi fou que cela puisse paraitre, le score ne bougera plus. Lyon pense pourtant marquer à la 43e minute par l'intermédiaire de Kadewere. Mais les lyonnais voient la VAR intervenir une fois encore. Cette fois-ci pour annuler le but. Toko-Ekambi, hors-jeu, avait été trouvé par un de ses coéquipiers sur la frappe qui amena le but. En deuxième mi-temps comme pendant quasiment tout la partie, l'OM n'a fait que subir. Depay, entré en cours de jeu, a bien tenté de bousculer le bloc marseillais mais en vain. Lyon a manqué de réalisme d'une manière assez folle. Aouar, Kadewere de la tête, Dembélé seul devant le but... tous ont tenté mais aucun n'a cadré. Avec 22 tirs et seulement 3 entre les poteaux, l'OL ne pouvait finalement pas espérer mieux ce soir, sur sa pelouse. Au classement, ce match nul n'arrange personne. Marseille et Lyon sont englués respectivement à la 10e et 14e place. L'OM est à 4 points du podium, l'OL à 6 points de cette 3e place. C'est désormais le temps de la trêve internationale pour tout ce beau monde qui se retrouvera dans 2 semaines.

23:17 - Aouar : "On se devait de gagner" Au micro de TéléFoot, Houssem Aouar a confirmé qu'il restait à l'OL cette année mais s'est dit "très déçu" du résultat final. "On se devait de gagner à 11 ou à 10 pour relever la tête après les dernières performances, a réagit le Lyonnais. Ce n’est pas normal de ne pas se procurer plus d’occasions franches".

23:13 - Villas-Boas : "Nous sommes une équipe difficile à battre" L'entraîneur marseillais, André Villas-Boas, n'a pas contredit son joueur. "C'est un très bon point pour nous. Comme l’année dernière, nous sommes une équipe difficile à battre". Il est aussi revenu sur le mercato et a regretté que son effectif puisse être autant changé alors que le championnat a débuté depuis 6 journées.

23:08 - Thauvin : "Un rouge très dur" Au micro de TéléFoot à la fin de ce match, Florian Thauvin s'est dit satisfait de son équipe. "C'est 1 point important pour nous, souffle-t-il. Le rouge est un peu dur et il nous a fait mal. Mais l’état d’esprit a été irréprochable. Contrairement aux autres années, on fait des gros matchs contre les grosses écuries".

23:03 - Lyon aura manqué de réalisme C'est l'une des réponses à cette contre-performance lyonnaise ce soir. En supériorité numérique pendant presque la totalité de cette rencontre, l'OL s'est procuré de nombreuses occasions mais doit régler la mire dans le futur. Ils ont tiré 22 fois au but mais n'ont cadré que 3 fois. C'était trop peu. C'est trop peu.

22:53 - C'est terminé, l'OM arrache le nul C'est fini ! Marseille aura résisté à 10 contre 11 pendant près de 80 minutes ! Lyon n'aura pas réussi à faire ce qu'il aurait été logique de faire. Les lyonnais auront manqué cruellement de réalisme.

22:51 - 4 minutes en plus Le troisième arbitre indique 4 minutes de plus dans ce match. Lyon va devoir réussir à faire en 4 minutes ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant les 45 dernières.

22:47 - Rongier pas loin de surprendre Lopes Sur l'une des seules incursions marseillaises, Rongier s'est retrouvé en opportunité de frapper. Chose qu'il a fait. Mais ce n'est pas cadré. Dommage pour l'ancien nantais !

22:44 - Aouar pas loin de marquer ! Encore ! Sur un centre venu de la droite, le ballon est dévié au point de pénalty de la tête. Moins de deux mètres derrière, Aouar reprend de volée mais croise trop sa frappe. Encore une frappe non cadrée, encore une occasion pour l'OL... C'est fou.

22:40 - Le poteau pour Mendes Comment est-ce possible ?! Comment Lyon n'a-t-il pu ne pas marquer sur cette occasion ? Depay s'était sorti du marquage côté droit pour centrer fort devant le but. Moussa Dembélé, qui venait d'entrer, était tout seul mais son pied ne touche pas le ballon ! Derrière Mendes est au second poteau mais tape le côté extérieur du poteau ! In-cro-yable !!

22:36 - Le but lyonnais refusé après une faute Sur un centre, Sakai et Aouar sont proches de reprendre le ballon mais Mandanda intervient. En tout cas, il tente d'intervenir. Aouar bouscule le gardien de l'OM avant de pousser la sphère dans le but vide. Stéphanie Frappart avorte la joie du lyonnais et siffle une faute. Toujours 1-1. Il reste moins de 15 minutes.

22:33 - L'OM pas loin du hold-up ! QUELLE OCCASION POUR L'OM ! Oh la la, c'était très chaud. Sur une incursion marseillaise, Radonjic s'incruste dans la surface et centre. Le ballon rebondit contre Thiago Mendes et roule doucement vers le but lyonnais. Lopes est à terre et ne peut toucher le cuir. Il faut une intervention héroïque de Guimaraes pour sauver l'OL ! Incroyable !

22:31 - Double changement à Lyon Garcia répond à Villas-Boas. Caqueret et Cornet sortent à la place de Depay et Bruno Guimaraes. L'entraîneur lyonnais ne change pas son dispositif tactique.

22:24 - L'OM ultra réaliste, Lyon imprécis La statistique est sans équivoque et illustre bien la physionomie de ce match. Lyon a tiré 17 fois au but mais n'a cadré que 3 fois. L'OM, c'est une frappe, un but. Réussite insolente.