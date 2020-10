Istanbul - PSG : Paris s'impose face à Basaksehir, le résumé du match

ISTANBUL - PSG. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 dans la douleur face à l'Istanbul Basaksehir ce soir dans le cadre de la 2e journée de Ligue des champions. Moise Kean a permis à Paris de remporter une victoire impérative. Découvrez le résumé du match.

21:45 - Le PSG souffle mais perd Neymar C'est ce genre de victoire qui ne permet pas de rassurer mais qui fait un bien fou au classement. Une victoire impérative qui a eu du mal à se dessiner pour le PSG, ce soir, face aux Stambouliotes du Basaksehir. À l'image de la première période contre Manchester, Paris offre une prestation très brouillonne. Et vu que le négatif attire souvent le négatif, Neymar se blesse aux adducteurs. Même s'il se testera une ou deux minutes, il signifiera à son banc qu'il ne peut plus jouer et cédera finalement sa place à Pablo Sarabia à la demie heure de jeu. Rien ne va pour Paris. Mbappé est là, disponible, mais rate trop dans l'avant dernier geste, la dernière passe. Mais c'est pourtant lui, sur un corner bien frappé, qui va permettre à Moise Kean de s'illustrer une première fois. Lâché au marquage, l'attaquant prêté par Everton reprend de la tête le ballon de Mbappé (0-1, 64e). Paris va continuer à souffrir. Heureusement pour le PSG, Basaksehir ne possède pas de Rashford dans ses rangs malgré un Visca intenable ce soir. Le PSG va donc profiter d'une faiblesse physique des Turcs pour boucler le match en fin de rencontre. Sur un bon travail de Kylian Mbappé - encore - Moise Kean va reprendre un centre de Sarabia mal ajusté pour tromper Günok sur un modèle de but en pivot (0-2, 79e). Visca tentera une nouvelle fois sans réussite. Mais Keylor Navas aura encore été au niveau et permettra à Paris de ne pas finir la partie les jambes tremblantes. Après une défaite face à Manchester, le PSG prend donc 3 points précieux. Mais il perdra, et c'est la vraie mauvaise nouvelle du soir, son joyau Neymar pour une durée indéterminée.

21:31 - Moise Kean : "De la force pour continuer à travailler" Auteur d'un nouveau doublé après celui contre Dijon le week-end dernier, Moise Kean réalise de bons débuts avec son nouveau club du PSG. “C’est un début, tempère-t-il au micro de RMC Sport. Ça me donnera de la force pour continuer à travailler dur pour les prochains matchs. Je saurai être prêt pour mes coéquipiers".

21:07 - Basaksehir aura eu l'opportunité Si Paris a souffert ce soir, cela se voit dans les chiffres. Le PSG et le Basaksehir auront tiré autant de fois chacun. 13 tirs de chaque côté et 4 frappes cadrées pour les deux équipes. Mais c'est donc le PSG qui aura été le plus décisif face au but.

20:58 - Paris aura souffert Ce n'est pas une victoire de prestige mais c'est une victoire qui fait du bien pour le PSG. Paris se relance grâce à Mbappé et surtout Moise Kean auteur du doublé. Les Parisiens seront désormais attentifs à l'opposition entre Manchester United et Leipzig qui s'affrontent dès maintenant.

20:51 - C'est terminé ! Paris s'impose dans la douleur 2-0 Sur une nouvelle frappe de Visca, non cadrée, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre ! C'est terminé ! Que ce fut dur pour le Paris Saint-Germain qui s'impose finalement 2-0 grâce à un doublé de Moise Kean !

20:48 - Nouvelle frayeur pour Paris ! Sur un corner, Skrtel est trouvé au premier poteau pour essayer de dévier le centre dans le but de Navas ! Mais ça se joue à rien pour qu'un Turc pousse le ballon au fond des filets de Navas !

20:43 - Nouvelle grosse occasion pour Paris ! Queellll dommage !! Sur un nouveau contre, Mbappé est trouvé en une touche et veut servir Sarabia mais la passe est un peu trop forte. En taclant, l'ancien du FC Séville touche le cuir mais pas assez pour le dévier dans le but. Sinon, c'était 3-0 !

20:42 - La nouvelle frappe de Visca ! Ça va beaucoup mieux pour le PSG qui temporise un peu plus. Mais les Turcs sont toujours dangereux. Et Visca, toujours lui, a une nouvelle fois tenté sa chance. Sa tentative est déviée par une défenseur parisien. Le corner qui suit ne donne rien !

20:35 - Le doublé de Moise Kean !! GOOOOOOOOOAAAALLLLLL !!!!!!! Le BUT de Moise Kean !!!! Sarabia est lancé côté droit sur un contre... l'Espagnol veut la remettre à Mbappé mais sa passe est mal ajustée. Le ballon file alors vers Moise Kean. L'Italien contrôle en pivot et frappe en se retournant ! C'est superbe ! 2-0 pour Paris grâce à Moise Kean !

20:28 - L'énorme arrêt de Navas et l'occasion de Mbappé derrière ! Quelle double occasion !! Le PSG est d'abord acculé dans sa surface. Basaksehir tente de frapper et finit par y arriver mais la frappe cadrée est repoussée brillamment par Navas ! Derrière, Mbappé fait un numéro pour se défaire du marquage. Après un grand pont, il sert un coéquipier qui le retrouve. À 20 mètres, il voit Di Maria à gauche. L'Argentin est servi dans les 16 mètres 50 puis tente de la redonner à Mbappé mais sa passe est derrière l'attaquant parisien ! Mbappé ne peut frapper dans de bonnes conditions et manque le cadre !! Que c'est mal joué de la part de Di Maria et quel numéro de Mbappé ! Toujours 1-0 pour Paris.

20:25 - Demba Ba rentre Contrairement à ce que nous avions annoncé, Demba Ba n'était pas titulaire. Le bourreau du PSG en 2014 vient d'entrer en jeu. Paris va devoir batailler ! C'est encore loin d'être fait !

20:23 - La frappe de Türüc !! Oh quelle frappe de Türüc ! Le turc tente sa chance avec une belle frappe qui passe tout proche de la cage de Keylor Navas !

20:20 - BUT de Kean !!! BBBBUuUuUUuuUUUUUuuuuttttttttt !!!!! On le sentait venir !! Sur un corner de Mbappé, Moise Kean est trouvé au coeur de la surface et trompe le gardien stambouliote de la tête ! 1-0 pour le PSG !

20:16 - Paris va mieux Le PSG reprend la possession du ballon. Mbappé est le seul qui semble pouvoir allumer la mèche. Florenzi, lui, souffre physiquement et le repli défensif est de plus en plus difficile.