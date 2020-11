Lyon - Saint-Etienne : suivez le match en direct !

LYON - SAINT-ETIENNE. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, ce dimanche soir, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

21:07 - Depay tente sa chance de loin Absolument seul plein axe, à 25 mètres du but, Memphis Depay tente sa chance mais écrase trop sa frappe. Léo Dubois lui en veut car il avait fait un bon appel dans la surface côté droit...

21:06 - Grosse bataille au milieu Les deux équipes se livrent pour l'instant une grosse bataille au milieu du terrain et les fautes se multiplient, des deux côtés. Ce derby est bien lancé entre Lyon et Saint-Etienne !

21:03 - Quelle occasion pour les Verts ! La première opportunité de ce match est en faveur de Saint-Etienne ! Sur un coup franc excentré côté droit très bien frappé par Aouchiche, Camara reprend tout seul de la tête au deuxième poteau après un rebond mais Lopes détourne d'une main ferme !

21:01 - ⏰ COUP D'ENVOI ! C'est parti à Lyon ! M. Letexier siffle le coup d'envoi de ce 121e derby de l'histoire entre l'OL et l'ASSE au Groupama Stadium ! Ce sont les Stéphanois qui engagent pour cette première période.

20:58 - Les joueurs rentrent sur le terrain Les joueurs de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Saint-Etienne pénètrent sur la pelouse du Groupama Stadium, évidemment vide, même si plusieurs groupes de supporters lyonnais ont laissé des banderoles dans les tribunes.

20:48 - ASSE-Moukoudi: "Rendre fier l'ensemble du peuple Vert" Le derby entre l'OL et l'ASSE est toujours un temps fort de la saison de Ligue 1 et pour les deux clubs, il n'y rien de plus important que la victoire, évidemment. "Il y a beaucoup d'attente, on le sait et dans ces moments-là, la motivation vient toute seule, a d'ailleurs indiqué Harold Moukoudi, le défenseur stéphanois, vendredi, devant la presse. On veut rendre fier l'ensemble du Peuple Vert. On doit être faire preuve d'honneur et de combativité et représenter les valeurs de Saint-Étienne". Du côté de l'Olympique lyonnais, le gardien de but Anthony Lopes a également donné le ton en déclarant notamment: "Le derby est mon match préféré, c'est celui que j'attends le plus. Le huis clos enlève de la saveur, mais ça reste un derby quoi qu'il arrive. Je sais que nos supporters avaient à cœur de mettre le feu au stade, il va falloir faire le travail pour les rendre heureux".

20:40 - Un derby historiquement équilibré L'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne vont disputer ce soir le 121e derby. Jusqu'ici, l'ASSE s'est imposée 44 fois, pour 33 matches nul et... 43 victoires de l'OL. Les Lyonnais ont donc ce soir l'occasion d'égaliser à 44 victoires partout. Au Groupama Stadium, depuis janvier 2016, Lyon n'a jamais perdu face au rival stéphanois, avec trois victoires pour un match nul et six buts marqués pour un seul encaissé.

20:32 - L'OL veut remonter au classement Alors qu'ils sont 10e au classement avant le coup d'envoi de ce derby, les Lyonnais pourraient remonter à la cinquième place du championnat de France en cas de victoire, grâce à une meilleure différence de buts que Monaco, qui s'est imposé à Nice dans l'après-midi (1-2). Saint-Etienne, qui ne cesse de reculer au classement avec un seul point pris sur 18 lors des six derniers matches (pire série de Ligue 1 actuellement), une victoire permettrait de se relancer et de s'accrocher au milieu du classement.

20:24 - ASSE: Hamouma et Khazri remplaçants Claude Puel a lui aussi décidé de faire des choix forts avant le coup d'envoi de ce derby forcément particulier pour lui, l'ancien entraîneur de l'OL (2008-2011). Romain Hamouma et Wahbi Khazri sont remplaçants dans le 4-4-1-1 stéphanois où Aouchiche évoluera en soutien de Charles Abi, aligné seul devant. Bouanga et Youssouf seront chargés d'animer les côtés, alors que le jeune Lucas Gourna-Douath, 17 ans, va vivre sa première titularisation au milieu. Trauco et Moukoudi effectuent leur retour en défense. Le onze de départ de l'ASSE: Moulin - M. Camara, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Youssouf, Gourna-Douath, Neyou, Bouanga - Aouchiche - Abi. ???? Notre ???????? pour le ???????????????????? !



????‍✈️ @l00ping capitaine Ⓒ

???? @MoukoudiH et @mtrauco17 de retour

???? Première titularisation en pro pour Lucas #Gourna — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 8, 2020

20:16 - OL: Caqueret, Guimaraes et Dembélé titulaires Rudi Garcia a fait des choix forts pour ce 121e derby de l'histoire entre l'OL et l'ASSE. En retrait depuis quelques semaines, Maxence Caqueret, Guimaraes et Moussa Dembélé sont titulaires dans le 4-3-3 lyonnais. En l'absence de Marcelo, suspendu après son expulsion à Lille dimanche dernier, c'est Diomandé qui est encore associé à Denayer dans l'axe de la défense. Devant, Moussa Dembélé est préféré à Kadewere et devrait occuper l'axe de l'attaque, décalant Memphis Depay sur un côté. Le onze de départ de l'OL: Lopes - Dubois, Denayer, Diomandé, Cornet - Caqueret, Guimaraes, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé, Depay. La composition de notre équipe pour ce derby ! ????????????#OLASSE pic.twitter.com/XeaNmaMVcJ — Olympique Lyonnais (@OL) November 8, 2020

20:08 - Deux équipes sur deux dynamiques différentes Invaincu depuis six matchs en Ligue 1 et après un bon résultat nul à Lille dimanche dernier (1-1), Lyon espère entretenir sa bonne dynamique face à son éternel rival de l'AS Saint-Etienne. De leur côté, les Verts vont, eux, tenter au contraire de mettre fin à leur série de cinq défaites d'affilée en championnat, eux qui n'ont plus connu la victoire depuis un déplacement à Marseille, mi-septembre.