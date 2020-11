"France - Finlande : les Bleus menés, le match en direct"

Sur un bon mouvement initié côté droit par Moussa Sissoko, Steven Nzonzi est trouvé dans la surface et reprend de la tête mais ce n'est pas cadré !

22:23 - France: Deschamps effectue trois changements

Didier Deschamps a décidé de trancher et d'effectuer trois changements d'un coup. Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder et Paul Pogba sont remplacés par Anthony Martial, Antoine Griezmann et N'Golo Kanté.