"France - Suède : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match"

FRANCE - SUEDE. L'équipe de France de foot termine la phase de poules de la Ligue des nations par un match sans pression, ce mardi 17 novembre 2020, face à la sélection suédoise. Diffusion TV, streaming.. Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des Bleus.

L'équipe de France de football termine cette séquence du mois de novembre par la réception de la Suède, ce mardi, pour le compte du groupe 3 de la Ligue des nations. Dans ce match a priori sans enjeu puisque les Bleus ont assuré la première place et donc la qualification pour la finale à quatre de la compétition en s'imposant au Portugal, il s'agira surtout pour les hommes de Didier Deschamps de maintenir la dynamique. "Ce match va nous servir aussi pour continuer à prendre du rythme, des sensations et encore plus de confiance", expliquait dès samedi soir le latéral gauche français Lucas Hernandez. La rencontre sera également l'occasion, pour certains seconds couteaux, décevants la semaine dernière contre la Finlande en amical mais probablement à nouveau sollicités demain (Nzonzi, Sissoko, Lenglet...), de démontrer au sélectionneur qu'il peut compter sur eux. Ce sera également le cas d'Olivier Giroud, auquel Deschamps a préféré Anthony Martial face aux Portugais, et qui pourrait avoir l'opportunité de se rapprocher du record de buts de Thierry Henry (42 buts contre 51).

L'horaire est désormais classique en Ligue des nations : le coup d'envoi de ce France - Suède sera donné à 20h45, ce mardi 17 novembre 2020, dans un Stade de France une nouvelle fois à huis clos. Rappelons que les Bleus enchaînent à cette occasion leur troisième match en sept jours, après avoir affronté la Finlande mercredi dernier et le Portugal samedi.

Compte tenu de ce calendrier chargé et de l'enjeu tout relatif de cette rencontre face aux Suédois, Didier Deschamps devrait proposer une composition du départ assez éloignée du onze qui s'est imposé au Portugal. A noter toutefois que Kylian Mbappé, absent sur blessure lors des deux derniers matchs, devrait être opérationnel et titulaire. N'Golo Kanté est suspendu et Corentin Tolisso, blessé, a quitté le rassemblement, tout comme Wissam Ben Yedder, positif au Covid-19. La compo probable de la France : Maignan - Dubois ou Aguilar, Zouma, Lenglet, Digne - Sissoko, Nzonzi, Rabiot - Mbappé, Giroud, Coman.

Ce match amical entre la France et la sélection suédoise bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce mardi : c'est M6 qui assurera la retransmission du match en direct. Xavier Domergue et Robert Pirès, les deux nouveaux commentateurs de la chaîne, seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder le match en streaming sur Internet, il faudra vous tourner vers le site web de M6. L'accès est gratuit mais il vous faut renseigner vos identifiants ou procéder à une rapide inscription pour vous connecter au flux vidéo.

Linternaute.com vous propose de vivre ce France - Suède en direct commenté mardi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.