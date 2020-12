"Rennes - Marseille : l'OM prend les devants, le match en direct"

21:58 - L'OM va devoir tenir

L'Olympique de Marseille a réalisé une bonne première période sur la pelouse du Roazhon Park et mène logiquement à la pause (0-1) grâce à un joli but signé Pape Gueye (24e). Le milieu de terrain marseillais a été au centre de cette première période puisqu'il a été ensuite exclu pour un deuxième carton jaune (37e) avant la pause. L'OM, à dix contre onze, a subi en fin de première période et va devoir maintenant résister pendant encore 45 minutes. Les Rennais vont peut-être pouvoir développer plus de jeu en supériorité numérique.