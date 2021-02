OM - PSG : horaire, chaîne TV, compo… Les infos du match de Ligue 1

OM - PSG. La 24e journée de la Ligue 1 de football se termine par le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris-SG, ce dimanche 7 février 2021. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaine et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable des deux équipes.

Toujours très attendu, le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, prévu ce dimanche au Stade Vélodrome, survient dans un contexte particulier pour l'OM, en manque d'entraîneur (le directeur du centre de formation Nasser Larguet assure l'intérim après la mise pied d'André Villas-Boas) et de victoires (cinq matchs consécutifs sans succès). La formation phocéenne a certes démontré qu'elle avait de l'orgueil en décrochant un nul à Lens, mercredi, au lendemain de l'annonce du départ de Villas-Boas, mais elle trouvera face à elle une équipe parisienne en quête de revanche, cinq mois après la défaite concédée au Parc des Princes, lors de la 3e journée de Ligue 1 (0-1, but de Thauvin). Depuis, Marquinhos et ses coéquipiers ont remis les pendules à l'heure en s'adjugeant le Trophée des champions face à ce même adversaire mais ambitionnent désormais de faire mordre la poussière à son rival sur sa pelouse du Stade Vélodrome.

Rendez-vous à 21 heures, ce dimanche 7 février 2021 pour le coup d'envoi de ce choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, qui sera arbitré, depuis le stade Vélodrome, par Benoît Bastien, assisté de Frédéric Haquette et Hicham Zakrani.

De retour de suspension, Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Michaël Cuisance et Saïf-Eddine Khaoui postulent à une place de titulaire à l'occasion de ce choc face au PSG, mais seul le premier cité pourrait finalement figurer dans la composition de départ de l'Olympique de Marseille. La compo probable de l'OM : Mandanda - Lirola, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Sakai - Cuisance ou Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Milik, Payet. Du côté parisien, Marco Verratti, récemment malade du Covid-19, pourrait faire son retour, tout comme Marquinhos, rétabli de sa blessure à la cuisse. Keylor Navas est forfait et Neymar, malade, est incertain. La compo probable du PSG : Rico - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Paredes, Verratti ou Gueye, Neymar ou Sarabia - Mbappé, Icardi.

Ce classique du foot français ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV dimanche : la retransmission d'OM - PSG est en effet programmée sur la chaîne Téléfoot et sur Canal+ (le programme TV).

Pour regarder le match en streaming, deux possibilités s'offrent également à vous, soit le site Internet de Téléfoot, soit la plateforme mycanal. L'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre Marseille - PSG en direct commenté ce dimanche soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live, puis un large résumé du match.