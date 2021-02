Dijon - PSG : Moise Kean ouvre le score, le match en direct

DIJON - PSG. Le PSG a rapidement ouvert le score grâce à Moise Kean. Suivez le match en direct entre le DFCO et le Paris Saint-Germain comptant pour la 27e journée de Ligue 1.

17:48 - C'est la mi-temps ! La pause est sifflée ! Le PSG mène facilement face à la lanterne rouge 2-0 grâce à Kean et Mbappé. Les Dijonnais n'y arrivent pas et on ne voit pas les Parisiens fléchir en seconde période.

17:42 - Dijon souffre Les Dijonnais ne voit pas le jour face, pourtant, à un petit PSG. Le bloc bas du DFCO coulisse bien mais plie quand Mbappé choisit d'accélérer.

17:35 - But de Draxler.. annulé pour hors-jeu ! OHHH on était tout proche du 3-0 ! Alerté côté droit, Mbappé rentre dans la surface... a tout son temps pour attendre l'appel de Draxler, le sert devant la ligne de but et l'Allemand se jette entre deux défenseurs pour marquer ! Mais l'arbitre assistant a attendu la fin de l'action pour signaler le hors-jeu de Mbappé, à l'origine de l'action. Toujours 2-0 pour Paris.

17:32 - BUT de Mbappé ! ET LE BUT DE MBAPPÉ !! Le Français frappe le pénalty et prend Racciopi à contre-pied. Ça fait 2-0 pour le PSG face à Dijon. C'est le 97e but de Mbappé en Ligue 1 ! On joue la 32e minute de jeu.

17:29 - Pénalty pour le PSG ! Sur un tir de Kehrer, trouvé par Rafinha, à l'entrée de la surface de réparation, Celina dévie le ballon de la main. C'est flagrant et l'arbitre n'hésite pas. C'est un pénalty fort logique pour le PSG !

17:23 - Le PSG ne se met pas à l'abri Paris est largement supérieur à son adversaire. Mais le rythme a baissé depuis l'ouverture du score. Le PSG ne met pas l'intensité pour mettre le deuxième but afin de lui assurer une certaine sérénité.

17:15 - Oh le mauvais contrôle de Mbappé ! Herrera réalise une superbe passe vers Kylian Mbappé qui partait en contre. Une passe lobée dont Mbappé n'a pas réussi à se saisir ! Son contrôle est un peu long et la défense dijonnaise se dégage malgré une sortie approximative de Racciopi.

17:13 - Paris fait tourner Le PSG est pour l'instant bien seul sur le terrain. Les Dijonnais tentent de procéder par contre mais jouent mal le coup sur les deux seules opportunités qu'ils ont eu. Pour l'instant, Paris fait tourner le ballon mais n'accélère pas. Au grand dam de son entraîneur.

17:06 - BUT de MOISE KEAN ! GOOOOOAAAALLLLL pour le PSG !! Mbappé est alerté côté gauche, donne le ballon à Diallo venu apporter du soutien offensif. Ce dernier trouve Kean au point de pénalty qui se défait de son défenseur avec un magnifique contrôle ! L'Italien trompe ensuite tranquillement Racciopi ! Ça fait déjà 1-0 !

17:04 - Le manqué de Draxler ! On était tout proche de l'ouverture du score ! Sur un grand pont de Draxler sur son vis-à-vis, l'Allemand est passé pour jouer un 2 contre 1. Mbappé était tout seul dans l'axe mais sa passe est contré par le dernier défenseur qui a bien bouché l'angle ! Mbappé était complètement seul ! Dijon souffre déjà !

17:02 - Premiers frissons dans la défense du DFCO Première incursion de Mbappé dans la défense dijonnaise. Le Français est passé côté gauche pour centrer au second poteau. Mais ça ne donne rien !

17:00 - C'est parti ! C'est parti ! Les Dijonnais donnent à l'instant le coup d'envoi ! Racciopi, le gardien dijonnais, va jouer avec le soleil dans les yeux pendant les premières minutes.

16:57 - Les joueurs sur la pelouse Les Dijonnais, en rouge rentrent sur la pelouse de Gaston-Gérard et sont ensuite rejoints par les Parisiens, en blanc. Le début de la rencontre est imminent.

16:51 - Pochettino : "Pas d'excuses !" À quelques minutes du match, Mauricio Pochettino était au micro de Canal+. Même sans ses stars, "il n'y a pas d'excuses, nous sommes le PSG et on doit gagner avec ou sans certains joueurs clés. Nous devons toujours jouer de la meilleure des manières. Nous avons beaucoup d'options"