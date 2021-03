Manchester United - Milan AC : Milan arrache le nul, le résumé du match

MANCHESTER - MILAN. L'AC Milan arrache le match nul 1-1 en toute fin de match grâce à l'ancien lillois Kjaer. Les Mancuniens avaient ouvert le score en début de seconde période. On jouait le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League. Retrouvez le résumé de la rencontre.

21:13 - Un match plutôt équilibré Cette rencontre aura été globalement équilibré. Chacune des deux équipes aura eu sa phase de domination même si Manchester a subit le jeu dans le dernier quart d'heure, de par la volonté de son entraîneur. Les Mancuniens sont passés à 5 derrière pour tenter de garder le 1-0. Sauf que Kjaer est passé par là pour mettre à mal les plans de Solskjaer. Au niveau de la possession, les Anglais ont eu le ballon pendant 51% du temps mais n'ont cadré que deux fois. Alors que les Italiens ont tiré 8 fois pour 4 tirs cadrés.

21:04 - Milan l'a bien mérité Même si Manchester a loupé parfois de belles opportunités, l'AC Milan peut sortir la tête haute de la pelouse de Old Trafford. Les hommes de Stefano Piolli ont réalisé un très bon match en terre anglaise. Les Italiens n'ont pas livré une partie parfaite et auront été maladroits dans le dernier geste mais ils auront bien mérité cette égalisation en fin de match, récompense de leurs efforts.

20:55 - Manchester peut s'en vouloir Les hommes de Solskjaer pourront s'en vouloir. Même s'ils ont ouvert le score, les Mancuniens auront manqué deux grosses occasions. Maguire aurait pu marquer bien plus tôt en fin de première période alors qu'il était seul à 1 mètre du but. Et James a manqué le cadre en seconde période alors que Manchester menait 1-0 et que le but lui était ouvert ! Milan n'a jamais baissé les bras et a donc fini par égaliser dans le temps additionnel de la seconde période.

20:46 - C'est terminé ! C'est fini ! 30 secondes après ce but égalisateur, l'arbitre siffle la fin du match ! Milan arrache donc le nul face à Manchester à Old Trafford avant le match retour à San Siro !

20:45 - BUTTTT POUR L'AC MILAN !!!! L'ÉGALISATION VENUE DE NULLE PART POUR MILAN !!! Sur un corner obtenu par Leao, Kjaer égalise à la 92e minute de la tête ! Ça fait 1-1 !! Quelle fin de match !!

20:41 - Les équipes se neutralisent Il ne reste qu'une poignée de minutes alors que la fatigue se fait ressentir des deux côtés. Les occasions ne sont pas légion en cette fin de match.

20:34 - Il reste 10 minutes ! Il ne reste 10 minutes pour permettre aux hommes de Stefano Pioli d'égaliser. Les Mancuniens subissent et ne sont pas à l'abri de prendre un but en fin de match.

20:33 - Solskjær ferme la boutique Alors que Milan pousse pour marquer ce but si important à l'extérieur, Solskjær choisit donc de passer à une défense à 5 et ainsi compliquer la tâche des Italiens. Les intentions sont claires désormais pour les Red Devils qui vont procéder en contre.

20:27 - Triple changement pour Manchester, un pour Milan Ça tourne côté Manchester. Solskjær choisit de passer à 5 derrière. Il fait entrer Brendan Williams, Shaw et Fred à la place de Wan-Bissaka, James et Bruno Fernandes. Pour Milan, Kalulu remplace Calabria.

20:24 - Quel manqué de James !! Les Mancuniens vont s'en vouloir !! Sur un beau mouvement côté droit de la surface du Milan, avec Wan-Bissaka et Greenwood, ce dernier centre au second poteau à ras-de-terre pour James qui a le but ouvert devant lui ! Mais l'Anglais subit le ballon et loupe le cadre !! Quelle opportunité encore !!

20:23 - Castillejo et Tonali entrent en jeu Bahim Diaz et Saelemaekers sont remplacés par Tonali et Castillejo pour Milan. Premiers changements pour Pioli.

20:16 - Quelle occasion pour Krunic ! Pour l'instant, les Red Devils tiennent bon ! Mais les Italiens poussent ! Sur un joli centre venu de la droite, Krunic place sa tête alors qu'il venait avec de la vitesse ! Mais ça passe à côté ! Quel dommage pour les Italiens. Toujours 1-0 pour Manchester face à Milan.

20:11 - Milan réagit ! Les Milanais n'ont pas rendu les armes et veulent égaliser le plus vite possible. Ils pressent la défense mancunienne et s'offrent plusieurs opportunités avec Diaz et maintenant Kessié qui oblige Henderson à réaliser une parade après un corner.

20:04 - GOAL DE MANCHESTER !! GOOOAAAALLLLL !!!! À 40 mètres des buts plein axe, Bruno Fernandes voit l'appel de l'entrant Amad Diallo ! Il sert une merveille de ballon lobé pour l'attaquant ! Ce dernier place une tête dos au but et trompe Donnarumma, trop avancé ! Ça fait 1-0 pour Manchester United face à l'AC Milan