Kazakhstan - France : les Bleus s'imposent sans forcer, le résumé du match

17:30 - Les Bleus font le strict minimum

Après la déconvenue de mercredi et du match nul face à l'Ukraine, les Bleus devaient se racheter et retrouver le goût de la victoire à défaut de celui du beau jeu. Mais, sur une pelouse synthétique dont il n'est jamais simple de dompter les aspérités, les Bleus ont "fait le job" comme l'ont répété Didier Deschamps et Paul Pogba après la rencontre. Après une dizaine de minutes où les Kazakhstanais ont été au niveau des Français, les champions du monde en titre ont pris les commandes d'une partie qu'ils n'ont ensuite plus jamais laissé filer. Sans briller, les Bleus vont ouvrir le score grâce à Ousmane Dembélé après 20 minutes de jeu.

Avant de rentrer aux vestiaires, alors que le rythme et l'heure étaient propice à la sieste dominicale, les Français se sont mis à l'abri d'un come-back grâce à Malyi qui s'est trompé de sens au moment de placé sa tête devant Pogba. Le score ne bougera plus même si la domination tricolore a été outrageante en seconde période. Les hommes de Deschamps auront eu les occasions pour prendre un écart un peu plus conséquent mais le jeune gardien du Kazakhstan a brillé en repoussant les tentatives de Mbappé dont un pénalty pourtant bien placé. La France l'emporte 2-0 sans forcer ni briller mais se lance, enfin, dans ces éliminatoires de la coupe du Monde 2022. Une victoire contre la Bosnie mercredi prochain et le contre-coup de l'Ukraine semblera bien loin.