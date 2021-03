"Bosnie - France : suivez le match en direct !"

FRANCE - BOSNIE 2021. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'équipe de Bosnie-Herzégovien et l'équipe de France de foot, ce mercredi soir, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

20:43 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'équipe de Bosnie-Herzégovine et de la France pénètrent sur la pelouse du petit stade Grbavica, à Sarajevo. Le coup d'envoi sera donné après les hymnes de deux pays !

20:36 - Le point sur le classement avant Bosnie - France Malgré son match nul face à l'Ukraine mercredi dernier, la France figure en tête du groupe D de ces éliminatoires de la zone Europe, avec 4 points. A noter toutefois que le Bosnie, son adversaire du jour, et le Kazakhstan, n'ont joué qu'une rencontre. Le classement : France : 4 points (2 matchs) Finlande : 2 points (2 matchs) Ukraine : 2 points (2 matchs) Bosnie-Herzégovine : 1 point (1 match) Kazakstan : 0 point (1 match)

20:30 - Kylian Mbappé sous pression ce soir Après son mauvais match face à l'Ukraine mercredi dernier, que ce soit dans son implication défensive très limitée mais aussi par son peu d'influence sur le plan offensif, Kylian Mbappé est très attendu ce soir en Bosnie-Herzégovine pour ce troisième match de l'équipe de France en une semaine. Didier Deschamps a choisi de le replacer dans l'axe, pour éviter qu'il soit enfermé sur un côté comme l'Ukraine a réussi à bien le faire. L'idée du sélectionneur de la France, en le recentrant au détriment d'Olivier Giroud, est sûrement de lui redonner confiance. Même si son entrée au Kazakhstan, dans cette position, n'a pas permis de le faire.

20:22 - Miralem Pjanic fête sa 100e sélection Face à l'équipe de France, Miralem Pjanic va honorer sa 100e sélection avec la Bosnie-Herzégovine. Un clin d'oeil du destin, tant la vie du milieu de terrain âgé de 30 ans est liée à la France. La France est son "pays de formation", alors que le Luxembourg est son "pays d'adoption". C'est vers le Grand-Duché qu'il avait, avec ses parents, émigré pour fuir la guerre en ex-Yougoslavie au début des années 90. Repéré à 13 ans par Metz, Miralem Pjanic avait traversé la frontière pour se former chez les Grenats, avant d'être transféré à l'OL cinq and plus tard pour 7,5 millions d'euros. Avant de jouer à l'AS Roma, la Juventus et maintenant au FC Barcelone.

20:14 - Le bilan des confrontations entre la France et la Bosnie Avant le match du jour, l'équipe de France et la Bosnie-Herzégovine se sont rencontrées à quatre reprises par le passé. Le bilan est à l'avantage des Bleus, qui n'ont jamais perdu face à cet adversaire (2 victoires, 2 nuls) mais ces confrontations n'ont jamais été vraiment simples. Lors du dernier duel en date, qui remonte à 2011, lors des éliminatoires pour l'Euro 2012, la France avait se contenter d'un nul à domicile (1-1), avec des buts de Nasri et Dzeko, qui sera à nouveau présent sur la pelouse ce soir.

20:06 - Le sélectionneur bosnien absent La Bosnie-Herzégovine devra faire sans son sélectionneur, le Bulgare Ivaylo Petev, contrôlé positif au Covid-19. Il est remplacé sur le banc par son adjoint, Elvir Rahimic. Autre absent de marque du côté bosnien, cette fois sur le terrain, le capitaine de Basaksehir Edin Visca. Un handicap de plus pour une équipe qui reste sur dix matches sans victoire (cinq matches nuls pour cinq défaites). Sa dernière victoire remonte au 18 novembre 2019, au Liechtenstein (3-0).

19:58 - Bosnie: Dzeko débute seul devant Du côté de la Bosnie, il a été décidé de renforcer la défense et le milieu de terrain pour faire face à la France, en s'inspirant de la tactique de l'Ukraine en France mercredi dernier (1-1). C'est donc vraisemblablement en 5-4-1 que la Bosnie devrait évoluer ce soir. Edin Dzeko est titulaire devant, où il sera seul en pointe. Miralem Pjanic, l'autre star de la sélection bosnienne, débute au milieu du terrain. Le onze de départ de la Bosnie: Sehic - Todorovic, Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac - Hadziahmetovic, Cimirot, Pjanic, Krunic - Dzeko

19:50 - France: Coman et Lemar titulaires, Dembélé remplaçant Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a opéré sept changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée au Kazakhstan, dimanche (0-2). Les habituels défenseurs titulaires sont de retour. Au milieu, Pogba est associé à Rabiot. Sur les ailes, Thomas Lemar et Kingsley Coman débutent. Ousmane Dembélé, meilleur Français au Kazakhstan, est remplaçant. Devant, Griezmann est associé à Mbappé, préféré à Giroud. Le onze de l'équipe de France: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez - Coman, Pogba, Rabiot, Lemar - Griezmann, Mbappé. La composition de Didier Deschamps est tombée ! Coup d'envoi du match à 20H45 ???????????????? #BOSFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Hm8vBzyMdG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 31, 2021

19:41 - L'équipe de France en réussite à l'extérieur Les Bleus peuvent néanmoins s'appuyer sur les statistiques récentes pour aborder ce match en Bosnie avec sérénité. La France n’a en effet perdu qu’un seul de ses 17 derniers matches (13 victoires, 3 nuls, 1 défaite en amical contre Finlande (0-2), le 11 novembre 2020) et restent surtout sur sept victoires d’affilée en déplacement, le record pour une équipe de France de football se situant à huit succès de suite à l'extérieur. Record égalé ce soir ?

19:34 - Guy Stéphan détaille les atouts de la Bosnie La composition de départ de la Bosnie-Herzégovine comprendra aussi quelques noms connus en France. "Pjanic, Dzeko, Krunic à l'AC Milan, Visca à Basaksehir, ce n'est pas rien, rappelait, Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, la semaine dernière, dans les colonnes de L'Equipe. C'est une sélection organisée en 4-3-3 mais qui, à la perte du ballon, défend sur la largeur. Je trouve que c'est à ce moment-là qu'elle peut être le plus en danger car son repli n'est pas exceptionnel. Après, il y a de la percussion des dribbleurs, et on sait qu'il faudra faire attention aux coups francs de Pjanic".

19:25 - Deschamps : "Ce match ne sera pas décisif" Le sélectionneur des Bleus s'est lui aussi montré prudent avant ce Bosnie - France, tout en tentant de prendre de la distance par rapport à l'enjeu du jour. "Par rapport à notre statut de champions du monde, on arrive avec l’étiquette de favoris mais je m’attends à un match difficile face à une bonne équipe bosnienne, a-t-il indiqué hier. Trois points sont en jeu et tous sont importants mais il restera ensuite cinq matches, soit quinze points à prendre. Ce match ne sera pas décisif mais l’équipe qui gagnera augmentera son compteur et sera mieux placée pour préparer les rendez-vous de septembre".

19:18 - Une compo de départ sans Giroud pour l'équipe de France ? Selon les informations délivrées ce matin par L'Equipe, Didier Deschamps, après avoir fait tourner son effectif lors du match au Kazakhstan, devrait revenir à un onze de départ plus proche de l'équipe-type, ce soir, contre la Bosnie-Herzégovine. Une petite nouveauté est toutefois attendue : Olivier Giroud pourrait démarrer sur le banc pour laisser la place à Kylian Mbappé en pointe, soutenu par Antoine Griezmann dans l'axe, ainsi que par Kingsley Coman et Ousmane Dembélé sur les côtés. Par ailleurs, en l'absence de N'Golo Kanté, blessé, c'est Adrien Rabiot qui devrait être associé à Paul Pogba au milieu de terrain. La compo probable de la France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Coman - Mbappé.

19:10 - Lloris : "On s'attend à un match compliqué" Lors de la conférence de presse précédant ce Bosnie - France, Hugo Lloris a également évoqué l'enjeu de la rencontre à venir. "Les Bosniens, qui ont eu une semaine moins chargée que nous, risquent de démarrer fort, a-t-il prévenu, avant d'ajouter : "On s’attend à un match compliqué avec de bons joueurs en face notamment deux qui sortent du lot, Miralem Pjanic et Edin Dzeko. Ils vont apporter leur talent et expérience. L’équipe bosnienne possède des joueurs talentueux, doués techniquement (...) L'idée c’est d’avoir l’ambition d’aller chercher l’adversaire et ensuite, c’est la façon dont on manie le ballon, en mettant du rythme et de l’intensité, en respectant les positionnements sur le terrain et en utilisant la largeur du terrain. Il faudra bien gérer nos temps faibles et appuyer lors de nos temps forts pour marquer. La réponse sera collective".

19:03 - Hugo Lloris va devenir l'égal de Thierry Henry en équipe de France Le capitaine des Bleus va honorer ce soir, à l'occasion de ce match Bosnie - France, sa 123e sélection sous le maillot tricolore et égaler Thierry Henry, deuxième joueur le plus capé de l’histoire derrière Lilian Thuram (142 sélections). "C’est une grande fierté, a confé Lloris, cette semaine, devant la presse.. Lorsque ce rassemblement a démarré, je ne pensais pas du tout à ces chiffres mais aux résultats à aller chercher avec l’équipe. Quand on commence sa carrière (il a honoré sa première sélection en 2008), c’est difficile d’imaginer ça. Je n’ai jamais couru après les records, ils sont venus naturellement".