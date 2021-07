"Calendrier de l'Euro 2021 : sur quelle chaîne voir les quarts de finale à la TV ?"

EURO. Après la fin des 8e de finale, le calendrier des quarts de finale de l'Euro 2021 de foot est désormais établi mais on ne connaît pas encore les affiches qui bénéficieront d'une diffusion sur une chaîne en clair à la TV. Date, heure… Découvrez le programme pour chaque match de la compétition dans notre tableau à télécharger en PDF.

[Mis à jour le 2 juillet juin 2021 à 18h32] Les quarts de finale de l'UEFA Euro 2020 de football sont à suivre ce week-end. Le match Suisse - Espagne lance les hostilités ce vendredi à 18h (diffusion TV sur TF1 et beIN Sports 1), suivi du choc entre la Belgique et l'Italie à 21h (sur M6 et beIN Sports 1). Le lendemain, la République tchèque sera opposée au Danemark à 18h (sur beIN Sports 1), et l'Ukraine défiera l'Angleterre à 21h (sur TF1 et beIN Sports 1). Découvrez ci-dessous le calendrier complet du tournoi et notre document en PDF à télécharger et à imprimer.

Les quarts de finale de l'Euro se disputent donc sur deux jours, avec deux matchs le vendredi 2 juillet 2021 (à 18h et à 21h) et le samedi 4 juillet (à 18h et à 21h).

Vendredi 2 juillet, 18h : Suisse - Espagne, à Saint-Pétersbourg

Vendredi 2 juillet, 21h : Belgique - Italie, à Munich

Samedi 3 juillet, 18h : République tchèque - Danemark, à Bakou

Samedi 3 juillet,, 21 h : Ukraine - Angleterre, à Rome

Les demi-finales de l'Euro se disputeront le mardi 6 et le mercredi 7 juillet 2021, à chaque fois à 21h. La finale aura lieu le dimanche 11 juillet à 21h.

Téléchargez le calendrier de l'Euro 2021

Le calendrier des matchs de l'Euro 2021 (zoomer pour agrandir). © Linternaute

En France, la diffusion TV des matchs de cet Euro 2021 est programmée en intégralité sur les antennes de beIN Sports mais de nombreuses rencontres seront également proposées sur TF1 (6 matchs de poules, dont le match Portugal - France, trois huitièmes de finale dont celui des Bleus , deux quarts de finale, une demi-finale), et M6 (six matchs de poules dont France - Allemagne), deux huitièmes de finale, un quart de finale, une demi-finale et la finale).

Le calendrier des matchs, groupe par groupe, le rappel des résultats

Calendrier groupe A Groupe A Dimanche 20 juin Suisse 3 - 1 Turquie Italie 1 - 0 Pays de Galles

Calendrier groupe B Groupe B Lundi 21 juin Russie 1 - 4 Danemark Finlande 0 - 2 Belgique

Calendrier groupe C Groupe C Lundi 21 juin Ukraine 0 - 1 Autriche Macédoine 0 - 3 Pays-Bas

Calendrier groupe D Groupe D Mardi 22 juin Croatie 3 - 1 Écosse

Calendrier groupe E Groupe E Mercredi 23 juin Suède 2 - 2 Pologne Slovaquie 0 - 5 Espagne