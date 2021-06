"Calendrier de l'Euro 2021 : voici les affiches des 8e de finale, tous les matchs"

CALENDRIER EURO 2021. La liste des matchs de 8e de finale de l'Euro 2021 est désormais connue ! Les affiches de ces huitièmes ont été déterminées par les résultats des derniers matchs ce mercredi. La France affrontera la Suisse lundi !

[Mis à jour le 23 juin 2021 à 23h14] Le calendrier des 8e de finale de l'Euro 2021 de football est connu après les derniers matchs de la phase de groupes ce mercredi 23 juin 2021. Les matchs débuteront ce samedi 26 juin. Voici la liste des affiches de ces huitièmes :

Samedi 26 juin, 18h : Pays de Galles - Danemark, à Amsterdam

Samedi 26 juin, 21 h : Italie - Autriche, à Londres

Dimanche 27 juin, 18h : Pays-Bas - République Tchèque, à Budapest

Dimanche 27 juin, 21h : Belgique - Portugal, à Séville

Lundi 28 juin, 18h : Croatie - Espagne, à Copenhague

Lundi 28 juin, 21h : France - Suisse, à Bucarest

Mardi 27 juin, 18 h : Angleterre - Allemagne, à Londres

Mardi 27 juin, 21h : Suède - Ukraine, à Glasgow

Téléchargez le calendrier de l'Euro 2021

Le calendrier des matchs de l'Euro 2021 (zoomer pour agrandir). © Linternaute/Magali Talneau

En France, la diffusion TV des matchs de cet Euro 2021 est programmée en intégralité sur les antennes de beIN Sports mais de nombreuses rencontres seront également proposées sur TF1 (6 matchs de poules, dont le match Portugal - France, trois huitièmes de finale dont celui des Bleus , deux quarts de finale, une demi-finale), et M6 (six matchs de poules dont France - Allemagne), deux huitièmes de finale, un quart de finale, une demi-finale et la finale).

Toutes les actus de l'Euro 2021

Les derniers résultats du calendrier des matchs, groupe par groupe

Calendrier groupe A Groupe A Dimanche 20 juin Suisse 3 - 1 Turquie Italie 1 - 0 Pays de Galles

Calendrier groupe B Groupe B Lundi 21 juin Russie 1 - 4 Danemark Finlande 0 - 2 Belgique

Calendrier groupe C Groupe C Lundi 21 juin Ukraine 0 - 1 Autriche Macédoine 0 - 3 Pays-Bas

Calendrier groupe D Groupe D Mardi 22 juin Croatie 3 - 1 Écosse

Calendrier groupe E Groupe E Mercredi 23 juin Suède 2 - 2 Pologne Slovaquie 0 - 5 Espagne