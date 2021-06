"Pronostics Euro 2021 : avis, cotes... Nos pronos pour Angleterre-Allemagne"

Deux nouveaux matchs sont au programme ce mardi à l'occasion de la fin des 8e de finale de l'Euro. Vous hésitez pour vos pronostics ? Voici quelques conseils et les cotes.

L'élimination de l'équipe de France a jeté un gros froid mais l'Euro 2021 se poursuit bien ce mardi avec les derniers 8e de finale : Angleterre-Allemagne et Suède-Ukraine. Voici les cotes et nos conseils pour vos concours de pronostics.

Abonnez-vous et recevez la newsletter Euro 2021 Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste). Site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com, Jeux Gratuits.com propose également un concours de pronostics 100% gratuit avec des récompenses à gagner dont des entrées au Puy du Fou ou à Disneyland Paris.

C'est l'immense choc de ces 8e de finale de l'Euro, l'Angleterre défie l'Allemagne à Wembley. Jamais vainqueurs de l'Euro, les Three Lions avaient buté sur la Mannschaft en demi-finale d'une édition 1996 se tenant en Angleterre. Le match s'était terminé aux tirs au but et reste un traumatisme national et un souvenir douloureux pour le sélectionneur anglais Gareth Southgate. C'est lui qui avait manqué la dernière tentative anglaise, scellant l'élimination du pays hôte. 25 ans plus tard, les deux équipes se retrouvent pour une place en quart de finale... Betclic s'attend logiquement à un match serré avec une victoire anglaise cotée à 2,50 contre 3,15 pour un succès allemand et 3,40 pour un match nul...

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "la malédiction anglaise va-t-elle cesser ? Au bout d'un match tendu, je vois la Mannschaft, décevante jusque-là, créer la surprise : 1-1 victoire aux tirs au but".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "je vois une grosse performance de la Mannschaft à Wembley, victoire 1-3."

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "l'Allemagne alterne le très bon et le très moyen depuis le début de l'Euro alors que l'Angleterre fait preuve de constance... Victoire tranquille 1-0 des Anglais."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dernier 8e de finale de cet Euro, ce Suède-Ukraine passionne moins sur le papier. Entre deux équipes outsiders et qui ont montré de belles prédispositions offensives, le match s'annonce pourtant très ouvert. A moins que l'enjeu, une place en quart de finale face à l'Angleterre ou l'Allemagne, ne prenne le pas sur le jeu... Betclic place une cote de 2,45 pour une victoire suédoise contre 3,30 pour un match nul et 3,30 pour un succès ukrainien.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :