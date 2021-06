"Pronostics Euro 2021 : cotes, conseils... Nos pronostics pour lundi"

Suite de la 3e et dernière journée de la phase de poules ce lundi et mardi. En attendant les Bleus mercredi, voici quelques conseils pour vos pronostics à l'aube des premiers matchs de la semaine.

Après un début difficile, visiblement lié à un échauffement insuffisant, la rédaction de Linternaute.com progresse de jour en jour pour vous fournir les meilleurs pronostics sur les matchs de cet Euro 2021. Si aucun de nous n'avait vu un match nul des Bleus en Hongrie malgré des pronostics prudents et des messages d'alerte sur la défense hongroise et la fournaise de Budapest, le reste du week-end a été plus prolifique. On remet ça pour les premiers matchs de la semaine !

Abonnez-vous et recevez la newsletter Euro 2021 Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste). Site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com, Jeux Gratuits.com propose également un concours de pronostics 100% gratuit avec des récompenses à gagner dont des entrées au Puy du Fou ou à Disneyland Paris.

Un vrai 16e de finale entre Ukrainiens et Autrichiens engagés dans la course à la 2e place derrière les Pays-Bas. Le collectif ukrainien a plutôt séduit alors que le potentiel autrichien interroge encore. Au niveau des pronostics, Betclic voit le match nul comme le plus probable à 2,05 contre 3,70 pour une victoire ukrainienne et 3,80 pour un succès autrichien.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "L'Ukraine m'a davantage séduit mais un match nul pourrait convenir aux deux équipes, l'Autriche pouvant espérer finir parmi les meilleurs troisièmes : 1-1".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "je vois les Ukrainiens assurer leur deuxième place avec un nul : 1-1"

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "l'Ukraine est une bonne surprise dans cet Euro, victoire 1-0".

Le Petit Poucet macédonien n'a pas démérité mais s'attaque au gros morceau de son groupe pour son 3e match. Les Néerlandais sont déjà qualifiés, assurés de finir premiers et devraient donc faire tourner leur effectif. Pas forcément une bonne nouvelle pour Goran Pandev et les siens qui vont faire face à un collectif désireux de se montrer avant les 8e de finale... Betclic voit un succès macédonien coté à 13, plus grosse cote depuis le début de cet Euro. Un succès néerlandais est coté à 1,28 contre 6,40 pour un match nul.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "2-0 pour les Pays-Bas".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "troisième victoire en trois matchs pour les Hollandais : 0-2".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Gros déséquilibre entre les deux équipes, le carton de cet Euro, 4-0 pour les Néerlandais".

Séduisants face aux Belges, impressionnants même par leur volonté et leur abnégation de jouer et gagner pour Christian Eriksen, les Danois sont toujours fanny dans cet Euro mais peuvent encore croire à la qualification. Au Parken de Copenhague, ce rendez-vous décisif s'annonce plaisant, surtout face à une équipe russe difficile à jauger. Le Danemark part favori avec une cote à 1,75 selon Betclic contre 5,10 pour une victoire russe et 4 pour un match nul.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "on a envie de voir le Danemark au moins gratter un point dans cet Euro. Ils m'ont impressionné face aux Belges et je mise sur un succès face aux Russes. Le pronostic un peu subjectif mais réaliste : 1-0 pour les coéquipiers de Martin Braithwaite".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "les Danois abattent leur dernière carte et pourraient être récompensés de leur enthousiasme : 1-2".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "le Danemark ne peut pas quitter la compétition sans une victoire. Face à des Russes poussifs, victoire 2-1

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Et si les Finlandais poursuivaient l'aventure ? Pour leur première grande compétition, les coéquipiers du séduisant Teemu Pukki peuvent encore y croire face à des Belges déjà qualifiés. Problème, Romelu Lukaku et les siens ont encore besoin d'assurer la première place de ce groupe... Betclic ne voit pas de démobilisation belge et place un succès belge avec une cote de 1,37 contre 5,20 pour un match nul et 11 pour un succès finlandais.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :