"DIRECT. France - Suisse : un match complètement dingue, suivez la prolongation en live"

FRANCE - SUISSE. Un 8e de finale de folie et des prolongations ! Face à la Suisse ce lundi 28 juin 2021, les Bleus ont d'abord été menés à la mi-temps (0-1) avant de livrer une demi-heure parfaite avec un arrêt de Lloris sur penalty, un doublé de Benzema et une frappe de Pogba au retour des vestiaires (3-1). Mais les Suisses sont revenus à la 81e et la 89e (3-3)...

En direct

23:06 - Coman reste au sol Kingsley Coman reste au sol. Il se touche la cuisse droite. Il est ensuite accompagné sur le bord de la pelouse par le staff médical. Marcus Thuram était prêt à rentrer mais il va finalement s'échauffer puisque Coman va se tester.

23:05 - L'intervention de Varane ! Oh c'était chaud ! Kevin Mbabu avait passé Kanté sur la droite et a pu centrer ! Heureusement Raphael Varane était là pour écarter le danger !

23:02 - Giroud remplace Benzema Sur les genoux, Benzema ne peut continuer ce match. Les corps ont souffert ce soir et l'attaquant des Bleus est trop court pour continuer. Olivier Giroud prend donc sa place pour cette fin de rencontre entre la France et la Suisse !

23:00 - C'est reparti ! La prolongation vient de commencer ! C'est parti pour une demi-heure d'une fin de partie complètement irrespirable.

22:53 - C'est terminé, place à la prolongation Le match est terminé ! Place désormais à 2 fois 15 minutes de prolongation ! Ce France - Suisse est irrespirable !

22:51 - La transversale de Coman à la dernière seconde !!!! C'EST PAS POSSIBLE !!! Sur un joli travail de Sissoko qui vient centrer au second poteau... Coman est là pour contrôler et frapper ensuite ! Le ballon vient mourir sur l'équerre du but de Sommer ! Et c'est la fin du match ! INCROYABLE !!!

22:50 - 3-3, tout est à refaire Incroyable.... Sur une balle perdue de Pogba, Xhaka réalise une superbe passe pour Gavranovic qui se joue de la défense centrale des Bleus et vient ajuster Lloris d'une frappe sèche à ras du poteau... Que c'est dur... que c'est dur pour les hommes de Deschamps qui semblaient avoir fait le plus dur.

22:48 - ⚽ But pour la Suisse (3-3) ! But en faveur de la Suisse, inscrit par Mario Gavranovic, à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps.

22:46 - Sissoko remplace Griezmann Deuxième changement pour l'équipe de France. Après Coman à la pause, c'est Moussa Sissoko qui remplace Antoine Griezmann qui semble très touché physiquement. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire.

22:41 - Attention à la Suisse ! Seferovic reprend parfaitement ce centre venu de la droite ! Lloris ne peut strictement rien fait. Le portier des Bleus est battu, à bout portant... Attention, les Suisses reviennent à 3 buts à 2. Il reste un peu moins de 10 minutes dans le temps réglementaire de ce France - Suisse encore bien indécis.

22:39 - ⚽ But pour la Suisse (3-2) ! But en faveur de la Suisse, inscrit par Haris Seferovic, à la 81e minute de jeu dans cette 2e période.

22:38 - Le but de Pogba en vidéo Voici le but de Paul Pogba en vidéo dans ce France - Suisse. Une frappe magnifique qui sera sans nul doute un des plus beaux buts de cet Euro. Ah d’accord Pogba pic.twitter.com/Mn9rpHE0Jr — 60SecondesFoot (@60secondesF) June 28, 2021

22:35 - LA MERVEILLE DE POGBOUM Quel but !!! QUEL BUT de Pogba !!! MA-GNI-FIQUE !! Après avoir récupéré une balle contrée par la défense suisse, Pogba contrôle alors qu'il est plein axe devant la surface de Sommer. Le milieu de Manchester déclenche alors une praline absolument sublime qui termine dans la lucarne du gardien suisse ! C'est beau le football quand on a Paul Pogba dans son équipe.

22:32 - ⚽ But pour la France (3-1) ! But pour la France, inscrit par Paul Pogba, à la 75e minute de jeu dans cette 2e mi-temps.

22:28 - La frappe de Pogba déviée ! Quelle merveilleuse action de l'équipe de France ! Ce 4-4-2 leur va mieux ! Sur une belle relance de Kanté, une bonne vision de Pogba et un bon jeu à deux entre Rabiot et Benzema, le joueur de le Juve a centré fort pour Mbappé mais c'est renvoyé par la défense de la Nati... Pogba a repris le ballon en très bonne position mais sa frappe est déviée !

22:24 - Frayeur devant le but français Sur un coup-franc rentrant de Shaqiri, Widmer et Seferovic étaient tout proche, au second poteau, de reprendre le ballon ! Mais ni l'un ni l'autre n'ont réussi le geste qu'il fallait ! L'arbitre avait de toute façon sifflé une faute sur Varane dans la surface.

22:22 - La France respire Quel match ce France - Suisse ! Ce changement de système a peut-être permis aux Français d'être plus confortable sur le terrain mais il ne faut pas oublier l'arrêt de Lloris sur ce pénalty concédé par Pavard car les Bleus ont été tout proches d'être mené 2-0 face aux Suisses...

22:18 - OUI KARIM !!!!! LA FRANCE MÈNE 2-1 !!! QUEL SCÉNARIO MESSIEURS DAMES !!! 3 minutes après l'arrêt de Lloris sur le pénalty suisse et quelques secondes après une énorme occasion pour Mbappé, le joueur du PSG a adressé un superbe ballon pour Benzema qui a devancé Sommer pour égaliser ! ET PUIS, 2 minutes plus tard, sur un tir de Griezmann repoussé dans les airs par le gardien suisse, Benzema était là pour pousser le ballon de la tête dans le but vide ! Ça fait 2-1 dans ce match de dingue !

22:17 - ⚽ But pour la France (2-1) ! But en faveur de la France, inscrit par Karim Benzema, à la 59e minute de jeu dans cette 2e période.

22:15 - ⚽ But pour la France (1-1) ! But en faveur de la France, signé Karim Benzema, à la 57e minute de jeu dans cette 2e période.

22:12 - LA PARADE DE LLORIS SUR PÉNALTY !! VOILÀ HUGO !!!!!! Sur un pénalty concédé par Pavard et sifflé après visualisation de la VAR, Rodriguez pouvait mettre la France la tête sous l'eau ! Mais Hugo Lloris a plongé du bon côté et stoppe ce tir en deux temps !!! Toujours 1-0 pour la Nati dans ce France - Suisse è

22:08 - Quelle occasion pour la Suisse ! OH C'ÉTAIT CHAUD !!! Embolo est trouvé dans la surface côté droit, Kimpembe est légèrement en retard et ne peut intervenir sans faire de faute... Embolo centre aussitôt pour Seferovic ! L'attaquant de la Nati peut marquer mais Varane revient pour sauver tout le monde du bout du pied !!

22:06 - 4-4-2 avec Rabiot un peu plus bas à gauche La France est donc passée en 4-4-2. Adrien Rabiot a reculé d'un cran alors que Benzema et Mbappé sont sur le front de l'attaque, entourés de Coman et Griezmann.

22:05 - La frappe de Griezmann de loin Griezmann tente sa chance de loin ! Mais sa frappe est écrasée et passe à côté des buts de Sommer. Première frappe de cette seconde pour les Bleus ! ALLEZ !!

22:04 - Coman entre en jeu, la France en 4-4-2 Confirmation de ce que l'on voyait à la pause, Kingsley Coman est rentré à la pause. Il prend la place de Lenglet et la France va passer en 4-4-2 !

22:03 - Début de la 2e mi-temps. Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au National Arena. Le score est de 0-1.

21:57 - Coman a l'échauffement Kingsley Coman est à l'échauffement durant la pause de ce France - Suisse. Le joueur du Bayern Munich devrait rentrer pour dynamiser la rencontre.

21:55 - Une des pires période des Bleus depuis longtemps Quel match compliqué ! Ce France - Suisse est une bouille de football côté tricolore, pour le moment. Cette première période ne va ni techniquement ni tactiquement. Les Suisses ne sont pour autant pas dans un très grand soir mais les Français semblent perdus sur le terrain. Didier Deschamps va devoir trouver la solution.

21:48 - C'est la mi-temps à Bucarest entre France et Suisse La Suisse mène bien son affaire : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est certes à l’avantage de la France (54% contre 46% pour la Suisse), mais c’est la Suisse qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (1 contre 0) et qui a pris l’avantage à la marque (0-1).