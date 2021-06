France - Suisse : date, horaire, lieu, chaîne TV… Tout savoir sur le match (Euro 2021)

FRANCE - SUISSE. L'équipe de France de foot affrontera la sélection helvète en 8e de finale de l'Euro, le 28 juin 2021, dans le stade de l'Arena Nationale, à Bucarest. Découvrez à quelle heure et sur chaîne est programmée la diffusion du match et la composition probable des Bleus.

L'équipe de France de football est désormais fixée : elle affrontera la Suisse en 8ème de finale de l'Euro 2021 de football, ce lundi 28 juin prochain, à 21 heures. Le match aura lieu à l'Arena Nationale de Bucarest (Roumanie). C'est TF1 qui proposera la diffusion du match en clair à la TV, avec le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu aux commentaires. La chaîne se partage les droits de retransmission des matchs des Bleus avec M6 pendant l'Euro mais il était prévu avant la compétition qu'un éventuel 8e de finale de la sélection tricolore lui reviendrait. Comme d'habitude, la rencontre sera également à suivre sur beIN Sports 1, accessible sur abonnement, avec Christophe Josse et Daniel Bravo au poste de commentateurs.

Pour ce match face à la Suisse, la composition de départ comporte encore quelques incertitudes. Lucas Hernandez et Lucas Digne, touchés face au Portugal, seront-ils aptes à jouer ce 8e de finale ? Qui est susceptible de les remplacer s'ils ne sont pas opérationnels ? Didier Deschamps maintiendra-t-il son schéma en 4-2-3-1 ? Avec un profil plus défensif sur le côté droit de l'attaque, comme Corentin Tolisso, ou ou avec un élément plus offensif comme Kingsley Coman, auteur d'une belle entrée en jeu contre les Portugais ? Face à une défense regroupée comme celle de la Suisse, cette dernière option pourrait prendre du poids. La compo probable de la France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe ou Lenglet, Hernandez ou Kimpembe - Pogba, Kanté - Coman, Griezmann, Mbappé - Benzema.