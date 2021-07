France - Mexique (JO) : désillusion pour les Bleus, le résumé du match

FRANCE - MEXIQUE. Déception pour l'équipe de France de football face au Mexique, pour le premier match des JO de Tokyo. A la peine en 1re période, les Bleus ont encaissé deux but coup sur coup dès la sortie des vestiaires, avant de réduire l'écart grâce à un penalty de Gignac. Mais le Mexique à mis le coup de grâce, en deux temps, dans les 10 dernières minutes. Le résumé du match...

11:54 - Défaite 4-1 de l'équipe de France face au Mexique Pour son premier match de groupe aux JO 2021 de Tokyo, l'équipe de France s'incline 4-1 face au Mexique. Un score lourd mais logique au vu des prestations des deux équipes. La première mi-temps était quasi-équilibrée avec des meilleures intentions mexicaines, sauvetage de Sagnan sur la frappe de Vega (17e), la frappe de Lainez (19e) et de Cordova (38e). Les Français avaient réagi avec Gignac (28e) et Nordin (30e). 0-0 à la mi-temps, les Français pouvaient gommer leurs erreurs en seconde période. Ce n'a pas été le cas avec l'ouverture du score d'Alexis Vega (47e) et le deuxième but de Sebastian Cordova (55e). Les pertes de balle et les mauvaises relances ont entrainé les buts mexicains, l'attaque française n'a pas non plus été inspiré en réussite dans ce match. André-Pierre Gignac a pourtant relancé les Bleus sur pénalty (69e) après une faute mexicaine sur Kolo Muani. Dominés dans tous les secteurs, les Bleus n'ont pas réussi à trouver leurs repères et ont été à la peine en défense et physiquement. Ils ont fini par être punis par les entrants mexicains : les buts d'Uriel Antuna (80e) et d'Eduardo Aguirre (90+1). 4-1 pour le Mexique à la fin du match.

11:51 - 90e: Aguirre punit les Bleus, 4-1 Nouvelle erreur de passe de la part des tricolores. Melvin Bard, tout juste rentré, rate sa passe en retrait dans son camp. Eduardo Aguirre, lui aussi tout juste rentré, récupère le ballon dans la surface des Bleus et marque au premier poteau d'une puissante frappe. Le score est lourd mais mérité pour le Mexique face à la France.

11:48 - 87e : pas de pénalty obtenu pour Kolo Muani L'attaquant français a de nouveau fait parlé sa vitesse, c'est le meilleur tricolore depuis sa rentrée sur la pelouse. Il récupère la balle après une mauvaise passe d'un mexicain et s'avance dans la surface. Au duel avec les défenseurs mexicains, le Nantais s'écroule, l'arbitre ne siffle pas.

11:46 - Les changements réalisés Florian Thauvin était sorti à la 79e et remplacé par Mbuku. Alexis Vega est remplacé en attaque par Roberto Alvarado.

11:44 - 80e : le Mexique refait le break 3-1 En réussite dans ce match, l'attaque mexicaine a encore frappé. Antuna a le ballon sur le côté droit, rentre à l'intérieur de surface de réparation des Bleus et frappe du gauche. Son tir rentre après avoir touché le poteau gauche du but de Paul Bernardoni. 3-1 pour le Mexique face à la France.

11:38 - 78e : la frappe croisée d'Antuna passe à côté Après une passe pas assez appuyée d'Enzo le Fée, les Mexicains partent en contre pour jouer un 3 contre 2. Vega sert parfaitement Antuna qui frappe du droit. Sa tentative rase le poteau gauche de Bernardoni. Toujours 2-1 pour le Mexique face à la France.

11:36 - 75e : carton jaune pour Anthony Caci Le latéral gauche français est averti après sa faute sur l'ailier Uriel Antuna.

11:34 - Les Français se montrent de plus en plus La réduction du score leur a fait du bien. Les centres français se multiplient dans la surface de réparation mexicaine. André-Pierre Gignac n'a pas profité du ballon après un centre-tir de Le Fée.

11:31 - 71e : premiers changements pour le Mexique Diego Lainez, passeur décisif pour le premier but du Mexique, laisse sa place à Uriel Antuna. Cordova, deuxième buteur du match, sort à la place d'Esquivel.

11:29 - 68e : Gignac relance les Bleus André-Pierre Gignac transforme le pénalty face à Ochoa d'une frappe dans le petit filet droit. Guillermo Ochoa était parti du bon côté mais le ballon lui est passé sous le bras.

11:26 - 67e : pénalty pour les Bleus ! En contre-attaque, Enzo Le Fée sert parfaitement Kolo Munai. l'attaquant tricolore prend de vitesse la défense mexicaine et est fauché par Montes dans la surface.

11:25 - Comment se qualifier pour les quarts de finale ? Pour rappel, les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la suite de la compétition. La France est dans le groupe A avec le Mexique, le Japon et l'Afrique du Sud.

11:23 - 62e : première tentative de Florian Thauvin Les Bleus font tourner le ballon et parviennent à aller dans le camp adverse. Clément Michelin est décalé sur son côté droit et sert en retrait Florian Thauvin. A l'entrée de la surface, l'attaquant français reprend de volée le ballon, sa tentative passe à gauche.

11:21 - 60e : premiers changements pour les Bleus Alexis Beka Beka et Randal Kolo Muani remplacent Lucas Tousart et Arnaud Nordin.

11:18 - Le manque d'engagement des Bleus Ils sont en souffrance depuis la reprise. Harcelés par un très grand pressing mexicain, les Bleus ne parviennent pas à conserver le ballon et à aller vers l'avant. Le Mexique continue de provoquer le danger dans la surface française.

11:15 - 54e : les Mexicains font le break Nouvelle perte de balle des Français en défense, le pressing et l'engagement mexicain fait mal. Sebastian Cordova est lancé dans la profondeur, seul sur le côté gauche il prend le temps d'ajuster Bernardoni et marque le but du break dans cette rencontre.

11:10 - 49e : nouvelle opportunité du Mexique L'équipe de France est complètement dépassée dans ce deuxième acte. Henri Martin centre fort au sol dans la surface française. Alexis Vega surgit et dévie ce ballon, Paul Bernardoni sauve les siens d'un arrêt réflexe.

11:07 - 46e : l'ouverture du score du Mexique ! Les Bleus sont refroidis d'entrée. Après le poteau du Mexique dans les premières seconde, Cordova était hors-jeu, c'est Vega qui ouvre le score pour le Mexique. Diego Lainez fait encore la différence, centre sur le côté droit. Alexis Vega s'élève plus haut que la défense française et pique sa tête parfaitement.

11:05 - C'est parti pour la deuxième mi-temps C'est parti au Tokyo Stadium pour la deuxième mi-temps du premier match de groupe de l'équipe de France face au Mexique. 0-0 pour le moment

11:02 - Des Bleus à deux visages Les Bleus ont été un peu fragiles en défense pendant 30 minutes avec des mauvaises relances et des pertes de balle. Le manque de fluidité collective s'explique aussi par le manque de repères entre les différents joueurs. Les Français ont quand même des armes offensives avec les tentatives de Gignac (28e) et Nordin (30e).

10:58 - Les grosses occasions du Mexique Si le match est équilibré et le score de 0-0 à la mi-temps est logique, les Mexicains ont tout de même et à plusieurs reprises été dangereux devants le but tricolore. Sagnan a sauvé sur sa ligne une frappe de Vega (28e) et la frappe à côté de Cordova à gauche (38e). Lainez est intenable sur son côté droit et met la défense à mal.

10:52 - Revivez la première marseillaise de l'équipe de France ⚽ À la veille de la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo, l’équipe de France Espoirs, emmenée par André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, débute son tournoi olympique face au Mexique #Tokyo2020

▶ Suivez le match : https://t.co/9EeHeZGXsL pic.twitter.com/gGFv8ewpac — France tv sport (@francetvsport) July 22, 2021

10:49 - 0-0 à la mi-temps entre la France et le Mexique Score logique après les 45 premières minutes dans ce match. Les Bleus sont bousculés par une très bonne équipe mexicaine qui s'est créée les meilleurs occasions dans ce match. Ils ont surtout profité des mauvaises relances et pertes de balle des Bleus. Les Français ont bien réagi à partir de la demi-heure de jeu avec l'occasion de Nordin, bien arrêtée par Ochoa, et se montrent plus pressants et plus justes techniquement. Tout reste possible pour les Bleus en seconde période.

10:46 - 45" : d'un but à l'autre Florian Thauvin est alerté sur son côté droit et décale parfaitement Clément Michelin. Son centre dans la surface est repoussé, les Mexicains partent en contre. Lainez croise trop sa tentative.

10:45 - 2 minutes de temps additionnel Toujours 0-0 entre les 2 équipes.

10:42 - 41" : centre fuyant repoussé par Bernardoni Les Mexicains finissent fort cette première mi-temps. Sur le côté droit, le milieu de terrain Luis Romo centre fort dans la surface des Bleus. Le ballon est touché par le gardien français mais est n'est pas repris par un joueur du Mexique.

10:39 - 38" : nouvelle frappe dangereuse du Mexique Les pertes de balle françaises font mal et peuvent coûter très cher. Après le centre de Vega dans la surface des Bleus, Cordova reprend le ballon et tente une frappe du gauche en demi-volée. Sa tentative passe à gauche du but de Bernardoni.

10:35 - 34" : le lob de Savanier Le milieu de terrain français tente un lob de 40 mètres après avoir vu Ochoa avancé. Le gardien mexicain est bien revenu et s'empare du ballon.

10:33 - 33" : coup franc de Florian Thauvin Après une faute sur Savanier, l'attaquant des Tigres cherche des coéquipiers dans la surface. le ballon n'est pas touché et est capté facilement dans les gants d'Ochoa.