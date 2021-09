France - Bosnie : horaire, chaîne TV, compo… Tout savoir du match de foot

FRANCE - BOSNIE. L'équipe de France de football poursuit les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec un match face à la Bosnie-Herzégovine, ce mercredi 1er septembre 2021. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Quelle composition prépare Didier Deschamps ?

Un peu plus de deux mois après son élimination en quart de finale de l'Euro, l'équipe de France de foot fait sa rentrée, aujourd'hui, contre la Bosnie-Herzégovine, dans un match comptant pour la phase de qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus, leaders de leur poule après les trois premiers matchs disputés en mars dernier (un nul et deux victoires), chercheront à faire un pas supplémentaire vers le prochain Mondial mais aussi à se rassurer après un championnat d'Europe qui les a notamment vus perdre leur solidité défensive. "On cherchera le résultat bien évidemment mais la manière aussi", a résumé hier Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, en conférence de presse, tandis que son capitaine Hugo Lloris a listé les objectifs du jour et de la semaine : "Préparer le futur, se qualifier sans mauvaises surprises, prendre de la confiance en étant performants, revenir à des valeurs simples et prendre du plaisir ensemble". Place aux actes, désormais.

Rendez-vous à 20h45h, ce mercredi 1er septembre 2021, pour le coup d'envoi de ce match du groupe D des éliminatoires de la zone Europe, entre la France et la Bosnie-Herzégovine. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné par l'arbitre suisse ), depuis le stade de la Meinau de Strasbourg, qui fera le plein pour l'occasion (22 000 spectateurs).

Malgré les absences de Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot, la composition de départ devrait s'articuler en 4-3-3, avec notamment la titularisation de Thomas Lemar au milieu de terrain. La compo probable de l'équipe de France : Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, DIgne - Pogba, Tolisso, Lemar - Griezmann, Benzema, Mbappé.

C'est M6 qui assurera la diffusion TV en clair de cette confrontation entre Français et Bosniens, avec Xavier Domergue et Robert Pirès aux commentaires, tandis que Carine Galli sera en bord de terrain pour notamment recueillir les impressions de Didier Deschamps à la mi-temps et à la fin du match.

Une retransmission en streaming de ce match de qualification pour la Coupe du monde 2022 entre la France et la Bosnie sera également accessible ce soir : rendez-vous sur le site 6play (accès gratuit après inscription).

Nous vous proposerons également de vivre le match en direct commenté ce soir, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live, puis les premières réactions des acteurs de cette rencontre du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde de foot (zone Europe).