DIRECT. Affaire de la sextape de Valbuena : 10 mois de prison avec sursis requis contre Benzema

AFFAIRE SEXTAPE. Le procureur a réclamé 10 mois de prison avec sursis contre Karim Benzema et 75 000 euros d'amende dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

18:12 - Karim Benzema condamné avant un sacre professionnel ? Si Karim Benzema est condamné dans cette affaire, alors la peine pourrait bien avoir des résurgences importantes sur l'image du footballeur, devenu ces dernières années une véritable star du football mondial, au point de devenir l'un des grands favoris au Ballon d'Or, qui récompense le meilleur joueur de la planète. L'attaquant du Real Madrid est aussi revenu dans les bonnes grâces du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui l'a rappelé en sélection ces derniers mois. Une condamnation pourrait amener un certain trouble au sein de la direction de la FFF, qui tient beaucoup à l'image et aux valeurs de solidarité et d'exemplarité incarnées par les Bleus.

17:56 - Le verdict du procès devrait être donné ce vendredi 22 octobre Après les réquisitions du parquet, il faut désormais attendre la décision finale des juges, qui vont trancher, après avoir entendu les réquisitions et les arguments des avocats de Karim Benzema. Si les réquisitions sont suivies, Karim Benzema n'ira pas en prison dans cette affaire, mais des conséquences sur les suites de sa carrière pourraient être redoutées.

17:15 - La réquisition pouvait aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement La réquisition du procureur est plus faible que ce que pouvait risquer Karim Benzema puisque l'attaquant du Real peut encourir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. En revanche, c'est le bien le montant maximal de l'amende.

17:06 - Le procureur explique la longueur de la procédure à cause de la présence de Benzema "On aurait pas passé autant de temps sur ce dossier s'il n'y avait pas Karim Benzema et y a pas de souci avec ça. il est sensé être porteur de valeurs vue sa notoriété".

16:58 - 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende réclamé contre Benzema Le procureur réclame 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende contre Karim Benzema. Une peine lourde pour l'attaquant du Real mais logique après le plaidoyer des procureurs.

16:54 - 2 ans de prison réclamé pour Zenati Le procureur réclame 2 ans de prison à l'ami "fidèle" de Karim Benzema, Karim Zenati ainsi que 5 000 euros d'amende.

16:50 - 4 ans de prison réclamé contre M.Zouaoui Considéré comme le cerveau de l'affaire, le procureur réclame 4 ans de prison et 15 000 euros d'amende à l'encontre de M.Zouaoui et demande 18 mois de prison et 15 000 euros d'amende contre Axel Angot.

16:44 - Selon le procureur, on a droit à "une belle brochette de comédiens" "Tout ça vous l'avez compris, M. le Président, on a une belle brochette de comédiens. Seul M.Angot reconnait une part de responsabilité", dit-il dans des propos cités par France Info. "Il faut être sérieux et prononcer des condamnations dans ce dossier".

16:35 - "Il parle de lui comme d'une tarlouze" La procureure enchaîne un long "plaidoyer" à l'encontre de Karim Benzema. "Il parle de lui comme d'une tarlouze, souligne qu'il est blanc et en panique quand il vient le trouver, lui fait croire qu'il a vu la vidéo et crédibilise du coup les maîtres-chanteurs. Benzema propose un intermédiaire. Ça n'est pas une aide. Ca n'est pas bienveillant, non. Peu importe que M.Benzema n'ait pas besoin d'argent. Le mobile n'est de toute façon pas constitutif de l'infraction".

16:30 - "Benzema est au courant, il cautionne" selon la procureure Le déroulé se poursuit et la procureure en vient à Karim Benzema. "Une intervention paternelle et bienveillante (...) Benzema est au courant. Il cautionne", dit-elle selon le récit de France Info. "Il faisait partie d'une stratégie et en avait conscience. Il s'associe au projet et parle en disant "nous". M. Benzema prend part à une stratégie élaborée, il est briefé et l'absence d'agressivité fait partie de la stratégie. Là on est plus dans la pression, la menace, on essaye d'être sympa. on profite de son rôle de bon camarade dans l'Equipe de France".

16:20 - "C'est pas l'affaire Benzema, c'est l'affaire Zouaoui" Ségolène Marès, la substitut du procureur, énonce les différentes stratégies élaborées par les maîtres-chanteur selon le compte rendu de RMC. "Les faits de chantage sont parfaitement établis (...) C'est pas l'affaire Benzema, c'est l'affaire Zouaoui, il est le cordon ombilical de cette affaire (...) Zouaoui a demandé de mettre la pression. C'est son mode de fonctionnement et quand il nous dit que c'est Younes Houass a agi seul ça ne colle pas. Il a clairement un rôle de donneur d'ordre et n'arrête pas d'appeler M. Houass et de le relancer".

16:15 - L'avocat de Valbuena réclame 150 000 euros de dommages et intérêts L'avocat de Mathieu Valbuena réclame à la fin de sa plaidoirie 150 000 euros de dommage et intérêts pour un préjudice qu'il estime "sidérale". "Ca l'a tué sportivement, familialement, ça l'a tué dans l'esprit de beaucoup de gens".

16:10 - "On se croirait dans une mauvaise série sicilienne" pour l'avocat de Valbuena L'avocat, Me Iweins, se moque les défenses de certains accusés, "oui on voulait du bien à mon client, c'était une approche bénévole, bienveillante et altruiste de la part de ces Diabolo et Satanas (...) On se croirait dans une mauvaise série sicilienne."

16:00 - Pour l'avocat de Valbuena, Benzema s'est comporté comme un "parrain" Karim Benzema, a donné "un élément d'autorité et de crédibilité". L'avocat de Valbuena estime qu'il s'est "comporté comme un parrain". "Quand c'est Karim Benzema, votre co-équipier de l'équipe de France, qui vous dit 'j'ai une solution', c'est mafieux comme discours. Mathieu Valbuena est sorti "effondré" de cette discussion avec Karim Benzema dans sa chambre de Clairefontaine. Si Benzema est dans l'affaire, Mathieu sait que lui et l'équipe de France sont compromis. Il a prié jusqu'à la fin du mois d'octobre pour que ça ne sorte pas car cette affaire compromettait sa propre sélection et celle de Benzema qu'il considère comme un grand sportif."