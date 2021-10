"DIRECT. Affaire de la sextape de Valbuena : prison avec sursis pour Benzema ? La "relaxe" réclamée"

AFFAIRE SEXTAPE. L'heure du jugement. Après la réquisition du procureur à l'encontre de Karim Benzema (10 mois de prison avec sursis) ce jeudi, l'avocat de l'attaquant du Real ont réclamé sa relaxe ce vendredi 22 octobre.

14:12 - La qualification de tentative de chantage "ne tient pas" selon l'avocat de Zenati "Je ne comprends pas comment on peut imaginer que Karim Zenati ait pu concevoir le caractère frauduleux de l'opération dans laquelle il viendrait impliquer. Zenati s'est fait embobiner par Mustapha Zouaoui. Zenati n'a pas menacé de révéler des faits. Pas un instant."

14:10 - L'audience reprend, dernière plaidoirie La dernière demi-journée d'audience du procès Benzema-Valbuena vient de s'ouvrir. Me Serge Money, qui défend Mustapha Zouaoui, la "cheville ouvrière" du chantage selon le parquet, s'est avancé au micro pour plaider et défendre son client.

13:52 - L'avocat de Zenati analyse l'échange entre son client et Benzema "En ce qui concerne le volet Benzema et Zenati les charges sont seulement sur des echanges telephoniques.Vous devez faire l’effort d’adopter le prisme de la culture, des habitudes lexicales de ce que vous jugez. "Wallah, mon frère etc…" ce que ca veut dire pour ces personnes ne veut pas forcément dire ce que vous vous interprétez (en s’adressanr au président). Nous n’avons pas les mêmes codes. Vous devez faire l’effort de vous transposer dans leur champ lexical" explique l'avocat selon le rapport de RMC Sport.

13:33 - Benzema, une victime ? "Benzema ne savait rien des projets d’Angot, Zouaoui… Il est victime aussi, explique maitre Cormier. Benzema ne connait pas le contexte, il a parlé une fois à Valbuena pour lui proposer de l’aide via une personne en qui il a confiance, on ne peut pas réprimer ça" lance son avocat à la barre.

13:11 - "Le seul contact de Benzema dans cette affaire c’est Zenati" Le seul contact de Benzema dans cette affaire c’est Zenati, son frère, il a confiance en lui. Alors quand je suis en garde à vue avec Benzema, il tombe des nues de l’echange de Zenati et Zouaoui, il n’était pas au courant.", explique maitre Cormier durant l'audience.

12:50 - Cissé en veut à Valbuena Interrogé sur l'affaire sur la chaîne l'Equipe, Djibril Cissé explique qu'il en veut sur quelques points à Mathieu Valbuena. "Moi, on m’appelle. Je prends le temps de le prévenir, de faire attention. J’attendais la même chose de lui. Qu’il me dise “Djibril, j’ai porté plainte". Ça, ce n’est pas un problème. Par contre, que l’on vienne me chercher à 5h40 du matin chez moi comme si j’étais le plus grand bandit ça, ça me dérange. Il aurait pu me prévenir : “avec mon avocat on a porté plainte, on met les deux avocats en relation, on appelle la police”. Il ne m’a pas prévenu qu’il avait porté plainte.

12:31 - Djibril Cissé veut porter plainte contre Mustapha Zouaoui Suite à ses propos au tribunal, Mustapha Zouaoui est sous la menace d'une plainte de Djibril Cissé comme ce dernier l'a indiqué dans l'Equipe du Soir ce 21 octobre. "Il insinue quoi, que je suis un pédophile ? Il va se prendre une plainte dans la tête, je vous le dis tout de suite."

12:15 - "Luka" chargé également par l'avocat "L'enquêteur infiltré "Luka" s'est retrouvé "désemparé" quand son contact côté maîtres-chanteurs "ne lui demandait pas d'argent et n'avait aucun extrait de la vidéo. L'enquêteur est pris dans son enquête, peut-être par la célébrité du plaignant, et il veut aboutir" (compte rendu sur place de RMC Sport).

12:00 - Le 2e avocat de Benzema "attaque" Mathieu Valbuena Le second avocat de Karim Benzema prend désormais la parole et vise Mathieu Valbuena. "Mathieu Valbuena est victime de sa propre attitude. Il filme une jeune femme dans une activité sexuelle à son insu. C'est pénalement répréhensible. Cette femme, personne n'a exprimé le moindre regret à son égard."

11:40 - La relaxe réclamée par l'avocat de Benzema "Il s’est peut-être fait lui même manipuler. Monsieur Benzema ce qui me choque toujours, c’est l’ordre social perturbé et donc le football. On dit que Monsieur Benzema paye ses mauvaises fréquentations, il côtoie les personnes qu’il souhaite. Difficile pour lui d’entendre qu’il ne sera pas jugé comme n’importe qui. Un doute véritable de la nature de leur discussion, mais que ce doute n’établie pas à une infraction pénale alors la solution que l’on vous demande, pour lui et image de la justice c’est sa relaxe."

11:25 - L'avocat de Benzema "accuse" le policier infiltré "L'enquêteur sait que l'infraction va se dérouler. Il ne fait rien pour l'empêcher. Et après cette discussion qui caractérise l'infraction, "les enquêteurs ne vont pas voir Mathieu Valbuena pour savoir ce qu'il s'est passé...C'est dingue ! On vous demande de juger quelqu'un sur une construction qui est plus celle des enquêteurs que celle de la victime, qui a mis un mois et demi pour dire qu'elle était apeurée." (compte rendu de RMC Sport).

11:06 - "Rire n'est pas une infraction pénale" L'avocat revient sur les écoutes téléphoniques. "Karim Benzema ne menace pas, il intervient justement pour faire en sorte que la vidéo ne soit pas diffusée. Oui, Karim Benzema rit de la situation de Mathieu Valbuena dans une conversation téléphonique, est-ce que c'est pour autant qu'il est mal intentionné ?".

10:53 - L'avocat dénonce une "enquête à charge" "C'est davantage les enquêteurs que Mathieu Valbuena qui ont accusé Karim Benzema. Le dossier n'a pas été instruit aussi bien qu'on aurait pu le souhaiter. Il y a eu dans ce dossier des manipulations." L'avocat dénonce l'intervention de "Luka", le policier infiltré de la PJ dans les négociations avec les maîtres-chanteurs.

10:40 - L'avocat de Benzema parle de "pression constante" Selon le récit de RMC, l'avocat de Benzema a débuté sa plaidoirie en évoquant la pression constante du métier. "La pression est médiatique, humaine, sportive, financière". Pour gérer, "ils ont besoin de soupapes. Pour Mathieu Valbuena, une sextape est une forme de "soupape".