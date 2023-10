Liste de Deschamps : Jonathan Clauss et Ibrahima Konaté de retour ! Les 23

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi 5 octobre la liste des 23 joueurs qui joueront face aux Pays-Bas et l'Ecosse le 13 et 17 octobre.

16:00 - Mathys Tel pas encore prêt pour Deschamps Interrogé sur le très bon début de saison de Mathys Tel (18 ans), qui marque régulièrement avec le Bayern Munich, Didier Deschamps a semblé être moins prompt à considérer sa sélection que pour Warren Zaïre-Emery : "Il a une efficacité qui est très bonne par rapport au temps de jeu qu'il a. Il a cette capacité d'être décisif. J'espère pour lui qui sera amené à avoir le plus de temps de jeu possible. C'est intéressant, évidemment. On est attentifs. Il y a des étapes à franchir. Entre Zaïre-Emery et lui, il y a quand même une différence assez importante. J'ai bien conscience qu'il y a de la concurrence au Bayern. Il fait en sorte d'optimiser le temps de jeu qu'il a."

15:30 - Zaïre-Emery pas loin d'être sélectionné ? Didier Deschamps n'a pas tari d'éloges sur le jeune Warren Zaïre-Emery, pas sélectionné aujourd'hui mais qui enchaîne les bonnes performances avec le PSG : "Warren, ce qu'il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. Bien sûr, j'échange avec Thierry Henry pour ce qu'il a fait avec les Espoirs. C'est potentiellement très intéressant. Je ne vous cache pas qu'il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste. Avec un rôle peut-être en-dessous de ce qu'il a au PSG. La priorité, je la laisse à Henry et aux Espoirs. Mais s'il continue, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. De par ce qu'il réalise avec une maturité incroyable".

15:03 - La liste des Espoirs de Thierry Henry Dans la foulée de l'annonce de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs (-21 ans), Thierry Henry, vient d'annoncer sa liste. Les Bleuets iront en Bosnie-Herzégovine le vendredi 13 octobre, puis recevront Chypre le mardi 17 octobre, chaque fois pour le compte des éliminatoires de l'Euro Espoirs 2025. Mathys Tel est convoqué pour la première fois en Espoirs. Voici les jeunes Français sélectionnés :

15:00 - Le positionnement d'Antoine Griezmann Interrogé sur le positionnement d'Antoine Griezmann au milieu de terrain avec l'Atletico Madrid, le sélectionneur des Bleus a répondu : "Ça se joue entre les lignes, mais c'est un attaquant qui évolue dans un registre un peu plus bas où il se trouve bien aussi. Même si à l'Atlético de Madrid, il est plus deuxième attaquant. Mais son profil fait qu'il a la capacité à évoluer dans la zone du milieu de terrain".

14:30 - Pour Sacha Boey : "La porte est ouverte" Interrogé sur la non-sélection de Sacha Boey, très performant au poste de latéral droit avec Galatasaray, Didier Deschamps a répondu : "Il y a d'autres joueurs qui jouent à ce poste, qu'on suit bien évidemment. Après, c'est la concurrence et ce que je peux considérer être le mieux pour l'équipe de France. Même si ce n'est pas un poste où il y a énormément de joueurs confirmés au haut niveau. Mais la porte est toujours ouverte pour avoir des solutions supplémentaires".

14:22 - Dembélé manque d'efficacité ? Deschamps a commenté le début de saison d'Ousmane Dembélé : "Si en plus de tout ce qu'il fait très bien, cette capacité à éliminer, il ajoute une efficacité plus importante... Si on prend l'exemple du match hier, entre sa reprise du volée du pied gauche et sa frappe dans la surface, c'est deux bons gestes, ça se joue à quelques centimètres. Cela peut arriver qu'il ait un peu moins de précision dans le dernier geste ou dans la surface. S'il arrivait à concrétiser tout ce qu'il fait par des buts, ça prendrait encore un peu plus de valeur, de poids. Je ne lui enlève pas, et il le sait bien, cette capacité à déstabiliser l'adversaire. Forcément, ça demande des efforts, ce sont des sprints avec le palpitant qui monte. Avoir la lucidité et la justesse technique après un effort, c'est un peu plus difficile. Mais il sait très bien qu'il a une marge de progression sur cet aspect".

14:21 - Moussa Diaby pas sélectionné Interrogé sur la non-sélection de Moussa Diaby, Deschamps a répondu : "Le mois dernier, il faisait déjà de bonnes choses. Il y a beaucoup de concurrence dans le secteur offensif. Nkunku est blessé et je pourrais en citer d'autres. J'ai des équilibres de liste. Comme je l'avais dit, qu'il continue à être performant. Si je choisis d'autres joueurs, c'est que j'estime qu'ils ont un peu d'avance sur lui. Mais il aurait mérité le mois dernier de faire partie de cette liste".

14:18 - Deschamps sur le mondial 2030 Interrogé sur sa position sur la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera dans 6 pays et 3 continents, Deschamps a répondu : "Vous me projetez déjà en 2030? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des sujets hyper sensibles. Le moindre mot... Faire en sorte de concilier les intérêts des uns et des autres... Est-ce que tout le monde peut faire dans son quotidien des petits gestes dans le sens de l'écologie? Certainement... Est-ce que tout le monde le fait, je n'en suis pas persuadé non plus. Je ne veux pas faire de la démagogie ou quoi que ce soit... Il y aura certainement beaucoup de débats pour la prochaine Coupe du monde et celles qui suivent. S'il y avait une solution de concilier tous les intérêts, ce serait la meilleure."

14:15 - "Les entraîneurs français sont sous-côtés" Interrogés sur les coachs étrangers qui arrivent en Ligue 1, Deschamps a répondu : "Sans vouloir enlever la qualité de Gattuso et Grosso, mais la considération que l'on donne aujourd'hui aux entraîneurs français est infime. A qui la faute ? Il y a une analyse qui n'emmène pas à choisir des coachs français, je le regrette, alors qu'il y a des très bons entraîneurs français qui ont leurs diplômes et qui attendent. Ce n'est pas une tendance qui me fait sourire. Je ne suis pas là pour juger les compétences des entraîneurs étrangers. Mais les entraîneurs français, en général, sont plutôt sous-cotés."

14:12 - Marcus Thuram en forme Didier Deschamps sur Marcus Thuram : "C'est encore un jeune joueur, qui a une bonne progression devant lui. Je lui ai dit, à travers ce qu'a pu lui dire son père Lilian, un attaquant est surtout là pour marquer des buts en Italie. Son compteur efficacité, il doit faire en sorte qu'il soit le plus élevé possible. Il est vraiment positionné dans l'axe, avec de la liberté. Le système à l'Inter, c'est avec deux attaquants axiaux."

14:11 - Jonathan Clauss appelé Didier Deschamps sur la sélection de Clauss : "Il y a une question de concurrence par rapport à ce qu'il réalise à ce poste, où il n'avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement, avec ses propres qualités en tant que latéral droit".

14:09 - Pavard ou Koundé dans l'axe Interrogé sur la possibilité de faire jouer Koundé dans l'axe, Deschamps a répondu : "Ca fait partie des possibilités. Je peux aussi réaxer Benjamin Pavard. Je peux avoir 3 défenseurs droits ou 6 défenseurs centraux. Dans mon esprit, celui qui est réaxé est Pavard. Il a plus de difficultés au poste de latéral droit. Il ne joue plus du tout à ce poste en club."

14:07 - La crise à l'OM Didier Deschamps a répondu sur le contexte marseillais : "Ca fait partie de l'actualité. Mais ça ne rentre pas dans les critères de sélection. Quelque soit le club, je ne m'immisce pas là-dedans".