Milan - Inter : chaîne TV, streaming, compo... Toutes les infos du derby

MILAN - INTER. Place au choc de la Série A entre le Milan AC et l'Inter Milan ce dimanche soir. Diffusion TV, streaming, compo... Toutes les infos

Depuis plusieurs années, le Milan AC était à la peine en Série A et le derby n'avait pas un énorme enjeu par rapport au classement. Cette saison, la donne est totalement différente pour les Milanais, deuxième du championnat avec 31 points, mais à égalité avec Naples, leader. Eliminé cette semaine de la Ligue des champions après son match nul face à Porto, les coéquipiers d'Olivier Giroud voudront creuser l'écart sur l'Inter. En effet, champion en titre, les joueurs de l'Inter ne sont pas à la fête cette saison et sont déjà relégués à sept points du duo Milan / Naples.

Le derby italien débutera à 20h45 ce dimanche 7 novembre depuis le mythique stade de San Siro. Pour cette rencontre, c'est le Milan d'Ibrahimovic qui accueille l'Inter.

En France, le championnat italien est à suivre intégralement sur les antennes de beIN Sports. Ce derby Milan AC - Inter sera en direct dès 20H45 sur beIN Sports 1.

Pour pouvoir suivre la rencontre avec une diffusion en streaming sur internet, il faut avoir un compte beIN Sports ou avoir un compte MyCanal avec l'offre beIN Sports intégrée.

Milan est frappé par les blessures depuis plusieurs semaines et a encore du composer ce mercredi en Ligue des champions sans Maignan, Rebic, Florenzi, Plizzari et Messias. L'entraîneur pourrait de nouveau faire confiance à son 4-2-3-1, la compo probable : Tatarusanu - Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Tonali, Bennacer - Saelemaekers, Diaz, Leao - Ibrahimovic. L'Inter devrait évoluer dans son 3-5-2 habituel pour ce derby. La compo probable : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martínez.

Linternaute.com vous propose de vivre dimanche soir, sur cette page, ce match en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.