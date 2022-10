Classement Fifa : le Brésil en tête, quelle place pour la France ?

CLASSEMENT FIFA. Le tout dernier classement de la Fifa a été publié ce jeudi 6 octobre, retrouvez le classement des Bleus.

[Mis à jour le 6 octobre 2022 à 16h22] Pas de gros changement après la publication du tout dernier classement de la FIFA ce jeudi 6 octobre. Les Brésiliens sont toujours en tête et ont conforté leur première place après leurs larges succès contre le Ghana (3-0) et la Tunisie (5-1) en amical en septembre. Neymar et ses coéquipiers ont même un peur creusé l'écart sur la Belgique (2e) et l'Argentine (3e) alors que la France est toujours en 4e position de ce classement. Seul changement notable dans le haut du classement, le bond de l'Italie, futur grand absent de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), à la sixième place, juste devant l'Espagne.

Voici le tout dernier classement de la FIFA avec les points, les positions gagnées ou perdues (le top 10 sur notre page) :

Brésil, 1841,30 points

Belgique 1 816, 71 pts

Argentine 1 773,88 pts

France 1 759,78 pts

1 759,78 pts Angleterre 1 728,47 pts

Italie 1 726,14 pts

Espagne 1 715,22 pts

Pays-Bas 1 694,51 pts

Portugal 1 676,56 pts

Danemark 1666,57 pts

Selon le tout dernier classement publié par la FIFA pour le mois de octobre 2022, la France, reste à la 4e place, derrière l'Argentine, la Belgique et le Brésil. Notons la progression de l'Italie qui passe à la 6e place.

Tous les continents sont mélangés pour établir le classement FIFA. Voici le top 20 africain du 23 juin 2022 :

Sénégal (18e mondial)

Maroc (22e)

Tunisie (30e)

Nigeria (32e)

Algérie (37e)

Egypte (39e)

Cameroun (43e)

Mali (46e)

Côte d'Ivoire (48e)

Burkina Faso (54e)

Ghana (61e)

Afrique du Sud (67e)

Cap-Vert (71e)

RD Congo (73e)

Gabon (81e)

Guinée (83e)

Zambie (88e)

Ouganda (89e)

Une nouvelle méthode, entrée en application au mois d'août 2018, est actuellement utilisée par la FIFA. La FIFA a appelé cette nouvelle version "SUM". Avant cette réforme, le classement se basait sur une moyenne, établie sur une certaine période de temps. Le nouveau système procède par addition/soustraction sur un total de points, en fonction des matches gagnés ou perdus. La FIFA explique que les points ajoutés ou soustraits sont en partie définis par la force relative des deux adversaires. Le modèle prend donc en compte la logique qui voudrait qu'une équipe mieux classée obtienne de meilleurs résultats face à un adversaire qui occupe une position inférieure au classement. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver le communiqué juste ici.

Comme pour les hommes, le classement FIFA existe pour les équipes nationales féminines, voici le tout dernier classement datant du 17 juin 2022 :