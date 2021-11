Soudan - Maroc : chaîne TV, streaming... Comment suivre le match ?

SOUDAN - MAROC. Cinquième match des Marocains dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Retrouvez toutes les infos de diffusion de la rencontre.

Suite des qualifications à la Coupe du monde dans la zone Afrique avec le déplacement du Maroc au Soudan. Avec quatre victoires en quatre matchs, les Marocains sont déjà qualifiés pour les barrages de la Coupe du monde et espèrent poursuivre ce score parfait en s'imposant chez les Soudanais, dernier du groupe avec 2 points. Ce match va également se jouer dans un contexte particulier avec plusieurs joueurs toujours mis à l'écart par Vahid Halilhodzic comme le joueur de Chelsea Ziyech. Pour rappel, la "brouille" entre les deux hommes est partie d'une blessure... "Son comportement lors des deux derniers rassemblements (en mars et juin, ndlr) ne correspondait pas à ce qu'un joueur de la sélection nationale doit être, en tant que leader, en refusant de s'entraîner et de travailler, avait alors asséné Halilhodzic. La sélection est au-dessus de toute personne, on ne peut pas la prendre en otage. Quand un joueur dit qu'il est blessé, alors que le staff médical a fait des examens et dit qu'il peut jouer, ça ne va pas, même pour un match amical" avait lancé le sélectionneur alors que Ziyech avait répondu sur son compte Instagram. "La prochaine fois que tu parles, dis la vérité" accompagnant son message d'une tête de clown.

A quelle heure débute le match Soudan - Maroc ?

La rencontre entre le Soudan et le Maroc qui compte pour la qualification à la Coupe du monde 2022 débutera à 20h00 depuis le stade du FUS.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Soudan - Maroc ?

Si vous voulez suivre en direct la rencontre entre le Soudan et le Maroc, aucune télévision française ne diffuse le match en direct. En revanche il sera possible de suivre le match de qualification en direct sur le site de L'Equipe.

Quelle diffusion streaming pour Soudan - Maroc ?

Pas de diffusion à la télévision pour la rencontre Soudan - Maroc. Si vous voulez suivre le match, il faudra automatiquement passer par un streaming internet. Comme depuis le début des qualifications, le site L'Equipe live vous diffusera la rencontre.