Argentine - Brésil : chaîne TV, streaming... Où voir le match en direct ?

ARGENTINE - BRESIL. Suite des qualifications de la Coupe du monde 2022 en Amérique du Sud avec le choc entre l'Argentine et le Brésil.

Dans la nuit de mardi à mercredi en France, l'Argentine de Lionel Messi reçoit le Brésil pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une rencontre qui se fera sans Neymar, blessé et forfait. En s'imposant il y a quelques jours face à la Colombie grâce à un but du Lyonnais Paqueta, les Brésiliens sont déjà assurés de participer au Mondial. Interrogé en conférence de presse, Tite espère du grand spectacle pour cette rencontre. Rappelons que le match aller avait été interrompu au bout de 5 minutes de jeu en raison d'un imbroglio sanitaire, quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre ayant été accusés d'avoir violé les protocoles anticovid. "Brésil-Argentine, c'est un très grand match, avec beaucoup d'histoire, beaucoup de qualité individuelle dans les deux équipes. J'espère qu'on fera un grand match, que ce sera un grand spectacle, quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain."

À quelle heure débute la rencontre entre l'Argentine et le Brésil ?

Si vous voulez suivre le match entre l'Argentine et le Brésil, il faudra se coucher très tard puisque le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 00h30 dans la nuit de mardi à mercredi.

Sur quelle chaîne suivre le match Argentine - Brésil ?

Pour pouvoir suivre en direct et en intégralité le choc entre l'Argentine et le Brésil, une seule solution s'offre à vous en France : beIN Sports. Le match sera diffusé sur la chaîne beIN Sports 2.

Quelle diffusion en streaming pour Argentine - Brésil

Vous n'aimez pas suivre le match à la télé où alors avec l'heure avancée vous préférez suivre la rencontre en direct via un lien streaming internet ? C'est possible avec beIN Sports connect disponible via l'application MyCanal.