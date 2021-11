"Barrages Coupe du monde 2022 : l'Italie et le Portugal pourraient ne pas participer au Mondial ! Le tirage au sort"

BARRAGES. À l'issue du tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022, l'Italie et le Portugal pourraient s'affronter en finale de la troisième voie.

La Coupe du Monde 2022 approche et ce vendredi 26 novembre la Fifa a procédé au tirage au sort des barrages de la zone Europe. Le principe des barrages est simple : les six équipes les plus performantes lors de la phase de groupes étaient têtes de série et ont l'avantage de recevoir à l'occasion des demi-finales (24 et 25 mars 2022). Les deux vainqueurs de chaque voie se retrouveront en finale (sur un match sec également) les 28 et 29 mars 2022. Malheureusement pour l'Italie et le Portugal, le tirage a placé les deux nations dans la même voie, l'une des deux équipes ne participera pas au Mondial. C'est même un minimum puisque si l'Italie affrontera la Macédoine du Nord en demi-finale, le Portugal devra jouer la Turquie en demi-finale. Les deux nations pourraient donc ne pas participer au Mondial.

"C'est un tirage au sort très difficile pour nous, parce que la Macédoine du Nord est une bonne équipe et si l'on gagne, on doit jouer la finale à l'extérieur contre la Turquie ou le Portugal, qui sont des très bonnes équipes" a analysé Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie.

Quel est le tirage au sort des barrages ?

Le tirage au sort pour la voie A :

Ecosse - Ukraine

pays de Galles - Autriche

Le tirage au sort pour la voie B

Russie - Pologne

Suède - République Tchèque

Le tirage au sort pour la voie C

Italie - Macédoine du Nord

Portugal - Turquie

#EQ Tirage des barrages



et dans la même voie



Donne tes 3 derniers qualifiés pour la #WC2022... pic.twitter.com/jCuqvqdj0Z — Éliminatoires Coupe du Monde (@EURO2024FRA) November 26, 2021

Quelles sont les équipes qualifiées pour les barrages de la Coupe du monde en Europe ?

Voici la liste de toutes les équipes qualifiées pour les barrages de la Coupe du monde en Europe

Portugal

Russie

Ecosse

Suède

Pologne

Macédoine du Nord

Italie

Autriche

Pays de Galles

République Tchèque

Turquie

Ukraine

Quel est le calendrier des matchs de barrage ?

Après le tirage au sort et la séparation des douze équipes en trois voies, les matchs se disputeront au mois de mars prochain. Voici le calendrier :

Demi-finales : 24 ou 25 mars 2022

Finales : 28 ou 29 mars

Quelles sont les équipes qualifiées pour les barrages de la Coupe du monde en Afrique ?

Contrairement à l'Europe, la zone Afrique ne peut pas envoyer des équipes directement à la Coupe du monde. Toutes les nations devront passer un 3e tour sous forme d'un match aller-retour. Le tirage au sort s'effectuera à Doha le 18 décembre. Les pays qualifiés :