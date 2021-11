Galatasaray - OM : heure, chaîne TV, compo... Où suivre le match en direct ?

GALATASARAY - OM. Match délicat pour l'Olympique de Marseille qui se déplace sur la pelouse des Turcs de Galatasaray pour la cinquième journée de la Ligue Europa.

En mauvaise posture, l'OM peut encore croire à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Troisième de son groupe avec quatre points en quatre matchs, les Marseillais ont l'interdiction de perdre sur la pelouse des Turcs de Galatasaray. Pour passer, la donne est simple, il faut s'imposer lors des deux derniers matchs. Problème, pour cette édition 2021, la première et la deuxième place offrent des avantages bien différents puisque le premier est directement qualifié pour les 8es de finale de la compétition alors que le deuxième du groupe tentera de passer contre un reversé de la Ligue des Champions (le 3e d'un des huit groupes de C1). Face à Galatasaray ce jeudi, l'ambiance s'annonce particulièrement chaude comme l'a confirmé Sofiane Feghouli auprès de l'AFP, mais dans le respect par rapport aux incidents à Lyon. "Non, les supporters turcs en général se comportent bien. Je ne pense pas qu'il y aura des incidents. Par contre, l'ambiance va être très, très chaude... J'ai hâte de jouer ce match devant nos supporters et j'espère que le stade sera plein".

À quelle heure débute le match Galatasaray - OM ?

Attention, le coup d'envoi de la rencontre de la cinquième journée de Ligue Europa entre les Turcs de Galatasaray et les Marseillais est prévu à 18h45 depuis la pelouse du NEF Stadyumu.

Sur quelle chaîne suivre la rencontre Galatasaray - OM ?

Le match de Ligue Europa sera diffusé en clair sur RMC Story avec une prise d'antenne peu avant 18h45 pour un avant match en direct. La rencontre sera également diffusée sur la chaîne payante RMC Sport 1.

Quelle composition probable pour l'OM

Pour cette rencontre de Ligue Europa, Jorge Sampaoli devra faire sans son capitaine Dimitri Payet. Touché par un projectile lors de la rencontre face à Lyon entraînant la suspension du match, le Français n'est pas forfait, mais suspendu pour ce match face à Galatasaray. Pour palier son absence, l'entraîneur de l'OM a convoqué un "minot", le jeune milieu de terrain offensif de 17 ans Jonathan Pitou. La compo probable de l'OM : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Lirola, Rongier, Kamara, Guendouzi, De La Fuente - Dieng, Milik.