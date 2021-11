Direct. Monaco - Real Sociedad : l'ASM à un quart d'heure de la qualification

AS Monaco-Real Sociedad. Grâce à des buts de Volland et Fofana, Monaco domine son rival basque après une premier acte bien négocié. Si le résultat reste en l'état, l'ASM sera qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League.

En direct

Recevoir nos alertes live !

22:39 - Oyarzabal bute sur Disasi La Real Sociedad maintient sa pression mais ne trouve toujours aucune faille dans la défense monégasque. Oyarzabal tente de passer dans l'axe mais vient se heurter à Disasi. Le dégagement de ce dernier est approximatif mais les Basuques n'en profitent pas. Turrientes cherche à servir dans la profondeur à droite Gorosabel mais c'est trop long.

22:36 - Boadu proche du break Contre expresse de l'AS Monaco. En deux passes, les locaux ont atteint la surface adverse. Bien lancé dans la profondeur par Volland, Boadu prend le meilleur sur Elustondo, le fixe et tente sa chance du droit. Le défenseur réussit à contrer le tir qui part en feuille morte juste au-dessus de la transversale de Ryan. Corner pour Monaco.

22:34 - Encore un quart d'heure En difficulté pendant une grosse vingtaine de minutes, les Monégasques ont fait front et n'ont rien concédé aux Basques. Il ne reste plus qu'un quart d'heure et l'ASM tient sa victoire et sa qualification en huitièmes de finale de l'Europa League.

22:31 - Zubimendi prend un jaune A 30 mètres de son but, Zubimendi est contraint de commettre une légère faute sur volland en retenant l'Allemand par le bras alors que celui-ci avait relayé Fofana, surpuissant à la récupération sur Barrenetxea.

22:30 - Salve de changements Buteur en première période, Alexander Isak cède sa place à Sorloth. Ce changement précède un autre côté Real Sociedad puisque Januzaj est également remplacé par Portu. De son côté, l'AS Monaco opère aussi ces premiers ajustements. Nico Kovac choisit de lancer Gelson Martins et Boadu, au relais de Diop et Ben Yedder. Le brassard de capitaine revient à Disasi.

22:28 - Caio Henrique rassure les siens La Real Sociedad trouve l'ouverture à gauche. Turrientes parvient à décaler Munoz dans son couloir. Le latéral basque lève son ballon mais aucun coéquipier ne peut le reprendre. Au second poteau, Caio Henrique remise, avec calme, de la poitrine pour Nübel.

22:26 - La Real Sociedad pousse La Real Sociedad fait tout son possible pour revenir au score. Les Basques tentent de pousser avec Oyarzabla et Isak notamment, très remuant dans la défense monégasque mais pour l'instant rien n'y fait. Maripan et l'arrière garde de l'ASM tiennent bon.

22:24 - Disasi supplée Badiashile Strappé à la cuisse gauche et boîtant bas malgré l'appuis d'un soigneur, Badiashile quitte la pelouse sur le côté du terrain. Le défenseur est remplacé par Disasi.

22:23 - Merino sort Troisième changement pour la Real Sociedad. Après David Silva, un autre milieu cède sa place en la personne de Merino. Il est remplacé par Turrientes, à la 66ème minute de jeu.

22:20 - Badiashile se blesse La Real Sociedad est revenu avec des intentions plus offensives en seconde période. Côté droit, Gorosabel réussit à centrer du gauche. Badiashile s'élève dans les 6 mètres et repousse d'une tête puissante. En retombant, le défenseur s'assit sur la pelouse et indique qu'il ne peut plus continuer.

22:19 - La longue attente monégasque Monaco n’a plus battu un club espagnol depuis le 23 août 2016. Il y a cinq ans et demi, l’ASM avait dominé Villarreal en barrage de la Ligue des Champions, grâce à un penalty de Fabinho à la 91e minute. Depuis, elle a enchaîné deux revers et un nul.

22:15 - Frisson sur le but monégasque Isak est tout proche d'égaliser. A l'entrée de la surface, Merino réussit à servir l'attaquant suédois d'un petit ballon levé. Ce dernier, bien qu'en angle fermé à gauche, tire fort. Maripan se jette mais ne peut contrer son adversaire. Heureusement, la frappe est trop croisée et passe devant le but de Nübel.

22:13 - Januzaj averti Au tour de Januzaj de recevoir un carton jaune. L'attaquant de la Real Sociedad est sanctionné pour une intervention par derrière et à retardement sur Fofana. Le milieu monégasque reste au sol avant de se relever grimaçant.

22:11 - Monaco s'en sort bien Le corner de Januzaj est repoussé par une tête Monégasque mais dans l'axe. Le ballon revient dans les pieds de Barrenetxea qui contrôle avant d'enrouler du droit. Maripan est sur la trajectoire. Son contre envoie une chandelle dans la surface et profite à Isak finalement signalé hors-jeu.