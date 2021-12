Barcelone - Boca Juniors : chaîne TV, streaming... Où suivre le match en direct ?

BARCELONE - BOCA. Le FC Barcelone affronte Boca Juniors pour le compte du Trophée Maradona. Une compétition amicale et commémorative en la mémoire de la légende

Un match amical pour se relancer ? En difficulté en championnat, éliminé de la Ligue des champions et qualifié pour les barrages de l'Europa League face à Naples, le Barça va jouer un match de prestige face à Boca Juniors dans le cadre du trophée Maradona, une compétition commémorative pour l'ancienne légende argentin. Pour cette rencontre, Xavi devra composer avec plusieurs absents comme Martin Braithwaite, Ansu Fati, Pedri, Sergi Roberto, Memphis Depay, Jordi Alba, Sergio Agüero et Moussa Wagué. En revanche, Dani Alves est présent pour la première fois dans le groupe et pourrait jouer ses premières minutes depuis son retour. "Je suis nerveux après une si longue période sans pouvoir jouer, sans pouvoir défendre le club. Le défi le plus important de ma carrière est arrivé, à cause de tout : comment la situation s'est présentée et comment est le club. Les défis sont pour ceux qui n'en ont pas peur. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour ce club et cet écusson" a lancé le Brésilien en conférence de presse.

À quelle heure débute le match Barcelone - Boca Juniors ?

Le coup d'envoi de la rencontre entre les Espagnols du FC Barcelone et les Brésiliens de Boca Juniors est prévu à 18h ce mardi 14 décembre 2021.

Sur quelle chaîne suivre Barcelone - Boca Juniors ?

Il ne sera pas possible de suivre sur une chaîne française la rencontre amicale entre le FC Barcelone et Boca Juniors pour le trophée Maradona. Le match sera exclusivement sur Barça TV.

Si vous voulez suivre en direct et en intégralité la rencontre amicale via un lien streaming internet, il faudra également se connecter via Barça TV, uniquement disponible via un abonnement.