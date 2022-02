Calendrier CAN 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les demi-finales ? Le programme

CALENDRIER CAN. Début des demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations ce mercredi avec le Sénégal qui affronte le Burkina Faso alors que l'Egypte défiera le Cameroun ce jeudi. Les infos de diffusion.

[Mis à jour le 2 février à 08h48] La Coupe d'Afrique des nations 2022 entre dans sa dernière phase de compétition avec la première demi-finale ce mercredi entre le Sénégal et le Burkina Faso. La rencontre sera à suivre à partir de 20h sur la chaîne beIN Sports 1. Pour cette rencontre, les coéquipiers de Sadio Mané partent bien évidemment avec les faveurs des pronostics même si le Burkina Faso, la surprise de ce dernier carré, tentera crânement sa chance pour faire tomber le grand favori de la compétition. La seconde demi-finale opposera ce jeudi à 20h également, l'Egypte de Mohamed Salah et le Cameroun de Vincent Aboubakar.

Quel est le calendrier des matchs de la CAN 2022 ?

Mercredi 2 février

Sénégal - Burkina Faso à Douala

Jeudi 3 février

Cameroun - Egypte, à Yaoundé

Dimanche 6 février

Finale, à Yaoundé ; finale pour la 3e place, à Yaoundé

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre les matchs de la CAN ?

L'intégralité de la Coupe d'Afrique des nations 2022 sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports avec toutes les chaînes du groupe qui seront mobilisées. Les rencontres seront retransmises à partir de 14h, 17h et 20h durant cette CAN.

Programme TV Demi-Finales

Mercredi 2 février 2022

Bein Sport 1 : Sénégal - Burkina Faso à 20h

Jeudi 3 février 2022

Bein Sport 1 : Egypte - Maroc à 20h

Troisième place

Dimanche 6 février 2022

Bein Sport : Perdant DF 1 – Perdant DF 2 à 17h

Finale

Dimanche 6 février 2022