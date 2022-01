Cameroun - Burkina Faso : Les Lions indomptables soignent leur entrée dans la CAN... Le résumé du match

19:14 - Entrée réussie pour le Cameroun

On sait trop bien combien il est difficile d'entrer dans sa compétition, qui plus est à domicile. Le Cameroun, qui organise sa première Coupe d'Afrique des Nations depuis 50 ans, a souffert, s'est démené mais a fini par s'adjuger la victoire. La seule chose qui importait finalement. Le soulagement des joueurs et du staff au coup de sifflet final disait tout de la tension qui avait étreint la sélection camerounaise toute l'après-midi. Mais que ce fut long pour en arriver à ce dénouement heureux.

Dans la chaleur du stade Olembé, magnifique écrin qui avait été garni par 48 000 privilégiés, les Lions indomptables ont mis du temps avant de parvenir à se libérer. Sans être chahutés non plus, les hommes de Toni contrôlait le tempo mais ne parvenait pas à accélérer face à une défense burkinabée bien organisée et agressive. Une inefficacité qui allait se payer cher. En effet, sur un corner, Bertrand Traoré donnait un premier frisson aux Camerounais avec une tête décroisée que Tolo repoussait sur sa ligne, au relais d'un Onana battu. Dans la foulée, le frisson se transformait en coup de froid. Le capitaine burkinabé enroulait un centre depuis le côté droit. Onana se trouait devant Tapsoba. une aubaine pour Sangaré qui, au second poteau, n'avait plus qu'à catapulter l'offrande dans le but vide. Le piège burkinabé était parfait et le Cameroun groggy.

Il lui faudra un quart d'heure pour se remettre à l'endroit. Profitant du recul des Burkinabés sur le terrain, les Lions indomptables multipliaient les vagues. La solution vint d'un corner et d'un ballon rebondissant sur Yago. Dans la surface, Anguissa se montrait le plus prompt à réagir et voyait Bertrand Traoré revenir et taclé en retard. Gêné sur l'action, l'arbitre était alerté par ses assistants et sifflait logiquement penalty après de longues minutes de tergiversation. Avec sang-froid, Vincent Aboubakar se chargeait de la sanction du plat du pied et ramené les siens à hauteur. Le Cameroun appuyait ensuite et renversait la vapeur dans le temps additionnel. Déboulant depuis le côté gauche, Tolo, auteur d'un match plein dans son couloir, s'infiltrait dans la surface avant de se faire faucher par le retour maladroit de Dayo. Pour la seconde fois, Aboubakar se retrouvait face à Koffi et pour la deuxième fois, le capitaine camerounais trompait le portier burkinabé, cette fois en croisant son tir, avec la même aisance. Le Cameroun avait pris les commandes et ne les abandonneraient plus, malgré l'énorme occasion de Guira, dont la frappe à bout portant fut repoussée par Onana sur sa ligne.

Loin d'avoir impressionné, le Cameroun a assuré l'essentiel en disposant du Burkina Faso. Une victoire précieuse qui lance sa Coupe d'Afrique des Nations et devraient pouvoir libérer Aboubakar et ses partenaires. Cela valait bien un feu d'artifices pour clôturer cette première journée réussit au stade Olembé.