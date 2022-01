Gabon - Maroc : heure, chaîne TV, compositions... Où suivre le match de la CAN en direct ?

Déjà qualifié, le Maroc aborde ce dernier match de Groupe sans pression et la simple volonté de finir premier et invaincu. De son côté, le Gabon, diminué, joue sa qualification.

"Nous allons effectuer quelques changements, mais l'objectif reste le même : la victoire. Nous sommes venus ici pour finir premiers du groupe", a affirmé le sélectionneur Vahid Halilhodzic en conférence de presse. L'ancien entraîneur du FC Nantes et du Paris Saint-Germain ne dévie pas d'un iota depuis le début de la compétition. Une seule chose l'intéresse, la victoire et rien d'autre. Une stratégie payante puisque son équipe s'est imposée laborieusement, certes, pour son entrée dans la compétition contre le Ghana (1-0), avant de dominer les Comores (2-0), scellant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale.

Malgré cet objectif rempli, Hallilodzic veut plus. Le Bosnien souhaite que ses joueurs entretiennent la dynamique qui s'est créée. Car la victoire appelle la victoire dans un cercle vertueux que l'Algérie a pu expérimenter avec 35 matches sans défaite en trois ans. Sans penser à atteindre un tel nombre, le technicien demande seulement aux siens d'enchaîner une troisième victoire et d'assurer la première place du Groupe C. Comme indiqué, Halilodzic compte opérer quelques changements, avec l'objectif de reposer certains cadres qui ont beaucoup donné. Elément moteur à droite, Hakimi pourrait ne pas jouer, tout comme Boufal, Louza ou Saïss, incertain car enrhumé. Une opportunité pour des joueurs comme Munir El-Haddadi d'obtenir du temps de jeu et de se prouver à son entraîneur qu'il est une alternative crédible. Se faisant, Halilodzic mobilise tout son groupe et prépare déjà la phase à élimination directe où chacun aura son rôle à jouer.

Le Gabon décimé

Ce luxe marocain, le Gabon ne peut se le permettre. Bien qu'en position favorable et n'ayant que d'un nul pour s'assurer d'accompagner son adversaire du soir au tour suivant, les Panthères abordent ce dernier match de groupe fortement diminué. En effet, souffrant du Covid-19, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont été libérés et ne participeront pas à la rencontre. Une mesure préventive au regard des lésions et éventuelles séquelles laissées par le virus. Plus encore que ces deux cadres, Patrice Neveu devra également se passer de plusieurs autres joueurs, eux aussi victime du Covid-19. Ainsi, Bouanga, Ngouali, Sambissa, Fotso et Eneme ont été testés positifs et manqueront à l'appel. C'est donc avec un groupe décimé où émerge notamment Bruno Ecuele Manga que le sélectionneur devra composer. "On n'est pas dans le calcul avant le match contre le Maroc. On va proposer un football généreux face à une équipe marocaine de qualité. Je sais qu'on aura des occasions et il faudra être plus solide dans la finition. L'objectif, c'est de passer", a expliqué Neveu. Pour cela il faudra donc arracher au moins un nul, ou alors espérer que le Ghana ne l'emporte pas. Entre une équipe déjà qualifiée mais soucieuse de finir première et une autre sûre de rien et décimée, la rencontre promet quelques péripéties.

La rencontre entre le Maroc et le Gabon aura lieu à partir de 20 heures, du côté du stade Ahmadou-Ahidjo dans la ville de Yaoundé, situé au centre du Cameroun.

Le dernier match du Groupe C entre le Maroc et le Gabon sera retransmis en direct sur beIN Sports 1. Le groupe qatari possède l'intégralité des droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations.

La rencontre entre le Maroc de Sofiane Boufal et le Gabon de Bruno Ecuele Manga sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Maroc : El Khajoui – Alakouch, Mmaee, Saïss ©, El Karouani – Fajr, Ounahi – Mmaee, Chair, El Haddadi – En-Nesyri.

Gabon : Amonome – Oyono, Ecuélé Manga, Assoumou – Autchanga, Poko, Martisson-Nglouali, Obiang – Allevinah, Boupendza, Kanga.

