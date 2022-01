"Cameroun - Comores : les Lions Indomptables qualifiés pour les quarts, le résumé du match"

22:17 - Le résumé du match

David contre Goliath. Sans gardien de but de formation et avec des nombreux absents à cause du Covid, les chances de qualification des Comoriens semblaient presque nulles avant le coup d'envoi du match. En face, les Camerounais, invaincus depuis le début de la compétition et habitués à jouer les premiers rôles, étaient logiquement ultra favoris pour remporter la rencontre. Encore plus après l'expulsion du capitaine des Comores, Abdou, à la 7e minute de jeu. Pourtant, les Lions ont dû batailler pour venir à bout des Cœlacanthes. En supériorité numérique dès le début de la rencontre, il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour que Toko Ekambi ouvre le score (29e). Surtout, les Camerounais ont compté sur un Onana vigilant dans le premier acte pour garder leur cage inviolée à la pause. Au retour des vestiaires, les Lions ont cherché désespérément à faire le break mais ont buté sur Alhadhur, latéral de formation, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Finalement, Aboubakar a trouvé le chemin des filets et inscrit son 6e but de la compétition (70e). Menés (2-0), les Cœlacanthes n'ont jamais baissé les bras et auraient pu à plusieurs reprises réduire le score sans des arrêts de grande classe d'Onana. Finalement c'est sur un coup franc lointain en pleine lucarne que M'Changama a inscrit le but de l'espoir (81e). Pendant une dizaine de minutes, les hommes d'Amir Abdou ont alors tout donné pour tenter d'égaliser mais se sont finalement inclinés. Héroïques pendant 90 minutes à l'image de leur gardien de fortune, les Comoriens quittent la compétition par la grande porte. Les Camerounais, auteurs d'une prestation collective peu convaincante, l'emportent (2-1). Ils affronteront la Gambie en quart de finale.