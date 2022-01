"Mali - Guinée équatoriale : heure, chaîne TV, streaming... Où suivre le match de la CAN 2022 ?"

MALI - GUINEE EQUATORIALE. Dernier huitième de finale au programme de cette Coupe d'Afrique des nations 2022 avec le Mali qui affronte la Guinée équatoriale.

Qui pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations ? Avec deux victoires et un match nul lors de la phase de poules, le Mali est pour le moment au rendez-vous de cette CAN 2022 et va tenter d'accéder aux quarts de finale de la compétition en battant l'une des surprises de la CAN, la Guinée équatoriale. Deuxième du groupe E derrière la Côte d'Ivoire et surtout devant l'Algérie, la Guinée équatoriale n'a rien à perdre. L'entraîneur du Mali le sait et ses joueurs aborderont la rencontre avec "humilité" comme il a expliqué en conférence de presse. "Nous allons négocier cette rencontre contre la Guinée Équatoriale avec le même état d'esprit qui nous anime depuis le début du tournoi. Avec humilité sans complexe de supériorité, ni d'infériorité, on va surtout rester égal à soi-même et nous allons jouer sur nos propres valeurs".

À quelle heure débute Mali - Guinée équatoriale ?

Le coup d'envoi du dernier huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations sera donné à 20h ce mercredi 26 janvier 2022.

Sur quelle chaîne TV suivre Mali - Guinée équatoriale ?

Vous pouvez suivre la rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2022 sur la chaîne beIN Sports 2, détenteur des droits pour la compétition.

Si vous n'avez pas accès à un téléviseur, vous pouvez suivre la rencontre en streaming via l'application de beIN Sports, mais également via l'application MyCanal, soumises toutes les deux à un abonnement.

Quelles compositions probables pour Mali - Guinée équatoriale ?

Mali : Ibrahim Mounkoro Bosso – Hamari Traoré, Kiki Kouyaté, Falaye Sacko, Massadio Haidara – Yves Bissouma, Diadie Samassekou, Lassana Coulibaly – Adama Traoré Malouda, Ibrahima Koné, Moussa Doumbia.

Guinée équatoriale : Owono – Akapo, Obiang, Coco, Ndong – Salvador, Ganet, Machín, Miranda – Bikoro, Hanza.

Quels sont les pronostics pour Mali - Guinée équatoriale ?

Pour cette rencontre, la Guinée équatoriale n'est pas du tout favorite et si vous êtes un gros joueur, sachez que la cote de la victoire est à 6,35 sur Parions Sports ou encore 6,45 sur BetClic. En revanche, si vous voulez assurer le coup, la victoire du Mali est à 1,75 sur Winamax. Le match nul et les prolongations sont à 3,15 sur Unibet.