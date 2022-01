Burkina Faso - Tunisie : chaîne tv, horaires, compos probables... Les infos du match

BURKINA FASO - TUNISIE. Découvrez les informations de ce match entre les Burkinabés et les Tunisiens, quart de finale de la CAN 2022. Une place dans le dernier carré de la compétition est en jeu.

Burkina Faso - Tunisie. Les Burkinabés de Kamou Malo ont cravaché pour se sortir de l'étau gabonais lors des huitièmes de finale de la CAN 2022. Les coéquipiers de l'ancien Lyonnais Bertrand Traoré se sont qualifiés après une longue séance de tirs aux buts (1-1, 7 t.a.b à 6). Lors de la phase de groupes, les Étalons avaient terminé deuxièmes juste derrière le pays organisateur, le Cameroun, à égalité de point avec le Cap Vert. Les hommes de Kamou Malo sont habitués à jouer des phases finales de CAN. Ils ont été finalistes en 2013 et sont donc expérimentés à ce stade de la compétition.

Du côté de la Tunisie de Mondher Kebaier, un petit exploit a été réalisé lors des huitièmes de finale. Les Aigles de Carthage ont battu les Nigérians (1-0), meilleure équipe de la phase de poules. Qui plus est sans plusieurs joueurs qui avaient été testés positif au covid. Une situation presque ordinaire, depuis le début de la compétition, pour des Tunisiens qui vivent une CAN remplie de péripéties. L'aventure au Cameroun avait très mal commencé après la défaite face au Mali (0-1) dans un match qui n'a pas pu aller au terme du temps réglementaire suite au coup de sifflet final précoce de l'arbitre de la rencontre. Les coéquipiers de Wahbi Khazri avaient bien réagi face à la Mauritanie (4-0) avant de rechuter face à la Gambie (0-1) et de terminer troisièmes du groupe F. Malgré tout, une place en demi-finale est en jeu pour la Tunisie.

A quelle heure débute le match Burkina Faso - Tunisie ?

Le match entre le Burkina Faso et la Tunisie débutera à 20 heures. Il se déroulera à Garoua au stade Roumdé Adjia.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Burkina Faso - Tunisie ?

Bein Sports 1 diffusera ce quart de finale de la CAN 2022. L'arbitre botswanais Joshua Bondo sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Burkina Faso - Tunisie ?

La seule diffusion streaming de ce match sera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer de l'abonnement pour avoir accès à cette rencontre.

Quelles compositions probables pour le Burkina Faso et la Tunisie ?

Les Étalons devraient s'articuler avec quasiment les mêmes joueurs que lors de la victoire arrachée aux tirs aux buts face au Gabon lors des huitièmes de finale de la compétition (1-1, 7 t.a.b à 6). L'ancien Lyonnais Bertrand Traoré devrait, de nouveau, être aligné en attaque. Voici la composition probable du Burkina Faso : Ouedraogo – Kaboré, Tapsoba, Dayo, Yago – Touré, Guira, Sangaré – Traoré, Bayala, Bandé.

Du côté de Mondher Kebaier, le sélectionneur tunisien devrait pouvoir compter sur le retour d'un grand nombre de ses joueurs. Enfin une bonne nouvelle pour les Aigles de Carthage largement embêtés par le virus depuis le début de la compétition. Voici la composition probable de la Tunisie : Ben Saïd – Drager, Talbi, Ifa, Haddadi – Laidouni, Skhiri, Slimane – Msakni, Khazri, Jaziri.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Burkina Faso - Tunisie ?

Pour les bookmakers, la Tunisie reste favorite de ce match qui sera certainement serré. Betclic place le Burkina Faso à 3,40, le nul est à 2,85 et la victoire des Tunisiens est à 2,35. Pour Unibet la victoire du Burkina Faso est à 3,50, le match nul est à 2,80 alors que la victoire tunisienne est à 2,40.

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

