Athletic Bilbao - Real Madrid : pronostics, chaîne TV, compos...Toutes les infos du match

Athletic Bilbao - Real Madrid. Découvrez toutes les informations du quart de finale de la Coupe d'Espagne ce jeudi 3 février entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid.

Les retrouvailles ! Après s'être affronté le 16 janvier dernier en finale de la Supercoupe d'Espagne, l'Athletic Bilbao et le Real Madrid se retrouvent déjà en quart de finale de la Coupe d'Espagne ce jeudi 3 février. Côté madrilène, Karim Benzema est absent. Blessé aux ischios depuis le 23 janvier dernier et une rencontre de championnat face à Elche, l'attaquant Français n'est pas encore remis pour ce choc en Coupe d'Espagne.

Du côté des Basques, Iker Muniain est de retour. Absent du groupe après avoir contracté le Covid-19, l'international espagnol retrouve l'effectif tout comme Oscar de Marcos et Oihan Sancet qui seront à disposition de Marcelino, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao.

Le coup d'envoi du quart de finale de Coupe d'Espagne opposant l'Athletic Bilbao et le Real Madrid est prévu à 21h30 depuis le stade San Mamés de Bilbao.

La rencontre sera retransmise en direct et en clair par la chaîne L'Equipe, détentrice des droits TV de la Coupe d'Espagne en France.

Pour suivre ce quart de finale de la Coupe d'Espagne sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous pourrez aller sur le site internet de l'Equipe.

Athletic Bilbao : Agirrezabala - Lekue - Vivian - Martinez - Y.Berchiche - Berenguer - D.Garcia - Vesga - Muniain (cap.) - R.Garcia - Williams.

Real Madrid : Courtois - Carvajal - Militao - Alaba - Nacho - Modric, Casemiro - Kroos - Hazard - Jovic - Asensio.

Évoluant pourtant à domicile, l'Athletic Bilbao n'est pas favoris de la rencontre selon les cotes des sites de paris en ligne. La cote d'une victoire des joueurs de Marcelino oscille entre 2,37 (Bwin) et 2,88 (Unibet). Si vous pensez que le Real Madrid, privé de Karim Benzema, blessé, va remporter cette rencontre dans le temps réglementaire et rejoindre le dernier carré de cette Coupe d'Espagne, sachez que la cote d'une victoire madrilène varie entre 2,30 (Bwin) et 2,58 (Unibet).